Rajasthan Weather: राजस्थान में आज 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में लू की चेतावनी, 11 जून से फिर होगी आंधी-बारिश

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों के बावजूद गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है।