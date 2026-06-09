Rajasthan Weather: राजस्थान में आज 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में लू की चेतावनी, 11 जून से फिर होगी आंधी-बारिश

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राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों के बावजूद गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और दिनभर तेज धूप निकली। इसके कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो देश में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर और अन्य पश्चिमी जिलों में भी तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के साथ उमस ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई।
बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, कोटा और जोधपुर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही गर्मी का असर महसूस होने लगा था, जो देर शाम तक बना रहा।
मौसम विभाग ने अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बारां जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर विकसित होने वाले मौसम तंत्र के कारण कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मंगलवार को लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो से तीन दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लू का प्रभाव और अधिक बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। राजधानी जयपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने 10 जून तक प्रदेश में तेज गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान जताया है।
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