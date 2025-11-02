Rajasthan Weather: 24 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम, 3 नवंबर से सक्रिय नया पश्चिमी विक्षोभ

Rainfall Alert: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 3 और 4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है।
वहीं, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में नवंबर माह के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है, जबकि उत्तर-पश्चिमी भागों में यह सामान्य से नीचे दर्ज किया जा सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस अवधि में केवल चित्तौड़गढ़ जिले में 1 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नागौर में 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किसानों को रबी फसलों की बुवाई में थोड़ी राहत मिल सकती है, वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
नवंबर माह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य (Normal) तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में सामान्य से कम (Below Normal) दर्ज होने की संभावना है।
