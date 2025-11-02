Rajasthan Weather: 24 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम, 3 नवंबर से सक्रिय नया पश्चिमी विक्षोभ

Rainfall Alert: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 3 और 4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है।