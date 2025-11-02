Crop Damage Relief: राजस्थान में अतिवृष्टि से 3777 गांवों के 7.63 लाख किसानों को मिली राहत

इन 3777 गांवों में झालावाड़ जिले के सर्वाधिक 1597 गांव शामिल हैं। इसके अलावा टोंक के 1197, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और धौलपुर के 42 गांवों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों में फसल नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, वहां के प्रभावित किसानों के लिए भी अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।