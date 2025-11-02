Crop Damage Relief: राजस्थान में अतिवृष्टि से 3777 गांवों के 7.63 लाख किसानों को मिली राहत

Farmers Welfare: जयपुर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ फसल 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 6 जिलों के 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत किया है। यह निर्णय राज्य सरकार की कृषक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
निर्णय के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि से 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान हुआ है, उन 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3777 गांवों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों में रहने वाले किसानों को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इन 3777 गांवों में झालावाड़ जिले के सर्वाधिक 1597 गांव शामिल हैं। इसके अलावा टोंक के 1197, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और धौलपुर के 42 गांवों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों में फसल नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, वहां के प्रभावित किसानों के लिए भी अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय से प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत मिलेगी और आगामी रबी सीजन की तैयारी में भी सहूलियत होगी। यह कदम सरकार की किसान-केन्द्रित नीतियों की दिशा में एक और ठोस पहल मानी जा रही है।
