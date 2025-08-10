10 अगस्त 2025,

जयपुर

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, मेघगर्जन संग तेज हवा की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज रविवार 10 अगस्त के लिए राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जानें किन जिलों में बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2025

Rajasthan Weather Today Meteorological Department Yellow Alert 11 districts downpour rain strong winds with thunder warning
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज रविवार 10 अगस्त के लिए राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों के आस-पास क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली संग हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।

10 अगस्त को जयपुर में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जयपुर में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी भी बारिश हो सकती है। आज सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दस शहरों में 9,10, 11 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अलर्ट… 19 जिले तरबतर, जानें ताजा अपडेट
जयपुर
image

राजस्थान के कई जिलों में हुई बारिश

श्रावण के आखिरी दिन शनिवार को जयपुर सहित अन्य जिलों में दिनभर उमस के बाद शाम को इंद्रदेव मेहरबान हुए। हल्की से मध्यम बारिश का दौर 20 से 25 मिनट तक रहा। इस दौरान जयपुरवासियों को रक्षाबंधन पर्व पर गर्मी से राहत मिली। शाम को मौसम पूरी तरह सुहावना रहा। करौली, अलवर, दौसा में भी बारिश हुई।

करौली में 13 एमएम बारिश दर्ज

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 12 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान पूरे राज्य में सामान्य से कम बारिश होगी। दूसरे हफ्ते में बारिश का जोर 15 से 21 अगस्त के बीच तेज रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 7.4, अलवर में 7.2, करौली में 13 एमएम बारिश दर्ज की गई। इधर जयपुर के तापमान में बीते 24 घंटे में 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

Published on:

10 Aug 2025 07:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, मेघगर्जन संग तेज हवा की चेतावनी

