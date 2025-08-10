Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, मेघगर्जन संग तेज हवा की चेतावनी

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 12 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान पूरे राज्य में सामान्य से कम बारिश होगी। दूसरे हफ्ते में बारिश का जोर 15 से 21 अगस्त के बीच तेज रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 7.4, अलवर में 7.2, करौली में 13 एमएम बारिश दर्ज की गई। इधर जयपुर के तापमान में बीते 24 घंटे में 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।