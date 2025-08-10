Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, मेघगर्जन संग तेज हवा की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज रविवार 10 अगस्त के लिए राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों के आस-पास क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली संग हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने जयपुर में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी भी बारिश हो सकती है। आज सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
श्रावण के आखिरी दिन शनिवार को जयपुर सहित अन्य जिलों में दिनभर उमस के बाद शाम को इंद्रदेव मेहरबान हुए। हल्की से मध्यम बारिश का दौर 20 से 25 मिनट तक रहा। इस दौरान जयपुरवासियों को रक्षाबंधन पर्व पर गर्मी से राहत मिली। शाम को मौसम पूरी तरह सुहावना रहा। करौली, अलवर, दौसा में भी बारिश हुई।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 12 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान पूरे राज्य में सामान्य से कम बारिश होगी। दूसरे हफ्ते में बारिश का जोर 15 से 21 अगस्त के बीच तेज रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 7.4, अलवर में 7.2, करौली में 13 एमएम बारिश दर्ज की गई। इधर जयपुर के तापमान में बीते 24 घंटे में 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।