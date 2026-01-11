Rajasthan Weather Today: राजस्थान के 2 जिलों में पारा माइनस में, जैसलमेर में जमी बर्फ; आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

जैसलमेर जिले के रामगढ़ में गाड़ियों पर जमी बर्फ। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी सुबह से ही सर्दी का सितम ऐसा रहा कि कंपकंपी छूट गई। राजस्थान के दो जिलों में पारा माइनस में पहुंच गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में पारा माइनस 3.4 डिग्री और नागौर में माइनस एक डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, जैसलमेर के रामगढ़ और चांधन में भी रविवार सुबह बर्फ जमी नजर आई। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में सीजन में पहली बार तापमान माइनस 3.4 डिग्री सीकर जिले के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक आज पारा माइनस 3.4 डिग्री रहा। इसके अलावा नागौर में माइनस एक डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण यहां जगह-जगह बर्फ जम गई। मौसम विभाग की मानें तो अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है।
जैसलमेर जिले के रामगढ़ और चांधन क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन रविवार को शीतलहर का असर बना हुआ है और पारा शून्य के आसपास पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी के बीच रविवार सुबह मोटरसाइकिल की सीटों से लेकर चार पहिया वाहनों की छतों और शीशों पर बर्फ की परत जम गई। खुले स्थानों पर भी बर्फ की चादर दिखाई दी।
रात के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते दिखाई दिए। दिन भर ऊनी कपड़ों में लिपटे रहने के बावजूद तीखी हवाओं ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी। न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जिससे शीतलहर का प्रभाव और गहरा हो गया। क्षेत्र में शीत मौसम का यह दौर दिसंबर और जनवरी की तुलना में अधिक तीव्र बताया जा रहा है।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान फतेहपुर का माइनस 2, नागौर का माइनस एक, पिलानी का 1.2, सीकर का 1.7, झुंझुनूं का 1.9, लूणकरनसर का 1.9, चूरू का 2, माउंट आबू का 2.5, बीकानेर का 2.8, जैसलमेर, का 3.1, श्रीगंगानर का 3.6, दौसा का 3.7, करौली का 3.8, अलवर का 4 और बाड़मेर का 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
12 जनवरी: मौसम विभाग ने सोमवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, टोंक, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
13 जनवरी: मौसम विभाग ने मंगलवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले दो से तीन दिन सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सर्दी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ने वाली है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के साथ ही पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ भागों में आगामी दो-तीन दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। उत्तरी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट होने ओर कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। शेखावाटी के अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग में शीतलहर का प्रकोप रहेगा।
