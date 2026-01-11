11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान के 2 जिलों में पारा माइनस में, जैसलमेर में जमी बर्फ; आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी सुबह से ही सर्दी का सितम ऐसा रहा कि कंपकंपी छूट गई।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 11, 2026

Rajasthan-Weather-Today

जैसलमेर जिले के रामगढ़ में ​गाड़ियों पर जमी बर्फ। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी सुबह से ही सर्दी का सितम ऐसा रहा कि कंपकंपी छूट गई। राजस्थान के दो जिलों में पारा माइनस में पहुंच गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में पारा माइनस 3.4 डिग्री और नागौर में माइनस एक डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, जैसलमेर के रामगढ़ और चांधन में भी रविवार सुबह बर्फ जमी नजर आई। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में सीजन में पहली बार तापमान माइनस 3.4 डिग्री सीकर जिले के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक आज पारा माइनस 3.4 डिग्री रहा। इसके अलावा नागौर में माइनस एक डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण यहां जगह-जगह बर्फ जम गई। मौसम विभाग की मानें तो अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है।

रामगढ़ और चांधन में वाहनों पर जमी बर्फ

जैसलमेर जिले के रामगढ़ और चांधन क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन रविवार को शीतलहर का असर बना हुआ है और पारा शून्य के आसपास पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी के बीच रविवार सुबह मोटरसाइकिल की सीटों से लेकर चार पहिया वाहनों की छतों और शीशों पर बर्फ की परत जम गई। खुले स्थानों पर भी बर्फ की चादर दिखाई दी।

रात के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते दिखाई दिए। दिन भर ऊनी कपड़ों में लिपटे रहने के बावजूद तीखी हवाओं ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी। न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जिससे शीतलहर का प्रभाव और गहरा हो गया। क्षेत्र में शीत मौसम का यह दौर दिसंबर और जनवरी की तुलना में अधिक तीव्र बताया जा रहा है।

जानें कहां कितना रहा पारा

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान फतेहपुर का माइनस 2, नागौर का माइनस एक, पिलानी का 1.2, सीकर का 1.7, झुंझुनूं का 1.9, लूणकरनसर का 1.9, चूरू का 2, माउंट आबू का 2.5, बीकानेर का 2.8, जैसलमेर, का 3.1, श्रीगंगानर का 3.6, दौसा का 3.7, करौली का 3.8, अलवर का 4 और बाड़मेर का 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम ​केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

जानें अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम

12 जनवरी: मौसम विभाग ने सोमवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, टोंक, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

13 जनवरी: मौसम विभाग ने मंगलवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

दो से तीन दिन सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले दो से तीन दिन सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सर्दी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ने वाली है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के साथ ही पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ भागों में आगामी दो-तीन दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। उत्तरी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट होने ओर कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। शेखावाटी के अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग में शीतलहर का प्रकोप रहेगा।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, शेखावाटी में एक की मौत, मौसम विभाग की इन जिलों के लिए चेतावनी
सीकर
rajasthan weather update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 11:26 am

Published on:

11 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today: राजस्थान के 2 जिलों में पारा माइनस में, जैसलमेर में जमी बर्फ; आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, इस जगह का तापमान पहुंचा माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, ​विभाग ने किया अलर्ट जारी

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Rajasthan Weather: पाकिस्तानी हवाओं से राजस्थान में बढ़ी सर्दी, जयपुर में छाएंगे बादल

rajasthan-weather-update
जयपुर

Inspirational story: मरुधरा में इस गांव की डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से पहचान… हर तीसरे घर में है डॉक्टर, जानें खासियत

कोटडी धायलान गांव डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Army Day 2026 : शौर्य संध्या के रिहर्सल पर 1000 ड्रोन्स का कमाल, जयपुर के आसमान पर लिखी वीर गाथा, दर्शक हुए चकित

Army Day 2026 Shaurya Sandhya rehearsal 1000 drones magic writes a bravery saga across Jaipur sky
जयपुर

Army Day Parade: फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की दिखी दमदार झलक, देशभक्ति के नारों से गूंजा आसमां

आर्मी डे परेड के लिए फुल ड्रेस ​रिहर्सल, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.