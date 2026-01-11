Rajasthan Weather Today: राजस्थान के 2 जिलों में पारा माइनस में, जैसलमेर में जमी बर्फ; आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले दो से तीन दिन सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सर्दी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ने वाली है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के साथ ही पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ भागों में आगामी दो-तीन दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। उत्तरी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट होने ओर कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। शेखावाटी के अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग में शीतलहर का प्रकोप रहेगा।