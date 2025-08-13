Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में 14, 15, 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके जिले में कब होगी झमाझम

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है। नए वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में कल (गुरुवार) से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 13, 2025

Rajasthan Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है। नए वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में कल (गुरुवार) से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

Bisalpur Dam: बीसलपुर स्काडा सिस्टम दे रहा धोखा, डेम का एक गेट खुला, एक दो दिन में पानी की निकासी बंद!
टोंक
image

14 अगस्त को यहां होगी बारिश

मौसम ​केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त को बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और उदयपुर में मेघगर्जन व व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।

15 अगस्त को यहां बारिश होने की संभावना

मौसम ​केंद्र जयपुर के मुताबिक 15 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

16 अगस्त को इन जिलों में बारिश का अलर्ट


16 अगस्त को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में मेघगर्जन व व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।

17 अगस्त को इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

17 अगस्त को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और पाली में मेघगर्जन व व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।

Rajasthan : प्री-मानसून रिपोर्ट में मिली खुशखबर, जयपुर के बांध, कुएं और जलाशय हुए लबालब
13 Aug 2025 03:29 pm

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में 14, 15, 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके जिले में कब होगी झमाझम

