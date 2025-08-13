Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में 14, 15, 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके जिले में कब होगी झमाझम

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।