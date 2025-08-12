12 अगस्त 2025,

Rajasthan : प्री-मानसून रिपोर्ट में मिली खुशखबर, जयपुर के बांध, कुएं और जलाशय हुए लबालब

Pre Monsoon Report : राजस्थान में प्री-मानसून रिपोर्ट में जयपुर के लिए आई खुशखबर। साल 2024 में हुई अच्छी बारिश से जयपुर जिले के बांध, कुएं और जलाशय लबालब भर गए।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 12, 2025

Rajasthan Pre Monsoon Report brings Good News Jaipur dams wells and reservoirs are overflowing
मानसून 2024 से जयपुर का भूजल स्तर। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Pre Monsoon Report : पिछले साल हुई अच्छी बारिश से जयपुर जिले के बांध, कुएं और जलाशय लबालब भर गए। इसका असर भूजल विभाग की प्री-मानसून सर्वे रिपोर्ट 2025 में भी साफ दिखाई दिया। रिपोर्ट के अनुसार, प्री-मानसून सर्वे 2024 में जिले का औसत भूजल स्तर 48.25 मीटर था, जो 2025 में घटकर 45.14 मीटर हो गया। यानी औसतन 3.11 मीटर की वृद्धि दर्ज हुई है (स्तर नीचे आना यानी पानी ऊपर उठना)।

10 महीने दोहन के बाद भी बेहतर स्थिति

सितम्बर 2024 के अंत तक मानसून समाप्त हुआ, लेकिन लंबे समय तक वर्षा का पानी जमीन में रिसकर पुनर्भरण करता रहा। करीब 10 महीने तक भूजल दोहन के बावजूद, प्री-मानसून सर्वे 2025 में जिले की स्थिति पिछले साल से बेहतर रही।

पोस्ट-मानसून रिपोर्ट और बेहतर आने की उम्मीद

भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून के पहले चरण में डेढ़ महीने तक झमाझम बारिश हुई। सितंबर के बाद आने वाली पोस्ट-मानसून सर्वे 2025 की रिपोर्ट और बेहतर की उम्मीद है।

जयपुर शहर और ब्लॉक्स में स्थिति

जहां जलस्तर बढ़ा
सांगानेर ब्लॉक : भांकरोटा, दुर्गापुरा, भूजल विभाग कैंपस, हीरापुरा, मानसरोवर, सांगानेर, सिंचाई भवन, विद्याधर नगर, राजभवन, पानीपेच।
झोटवाड़ा ब्लॉक : राजभवन, पानीपेच, रविन्द्र मंच, सेक्टर-10 विद्याधर नगर, विद्याधर नगर, बनीपार्क, बिंदायका।

जहां जलस्तर घटा
सांगानेर ब्लॉक : मुहाना, भांकरोटा, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, शिकारपुरा।
झोटवाड़ा ब्लॉक : झोटवाड़ा, निवारू, निवारू रोड, हाथोज।

Updated on:

12 Aug 2025 09:30 am

Published on:

12 Aug 2025 09:05 am

Hindi News / Patrika Special / Rajasthan : प्री-मानसून रिपोर्ट में मिली खुशखबर, जयपुर के बांध, कुएं और जलाशय हुए लबालब

