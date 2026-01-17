Rajasthan Weather Update: आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 2 दिन छाएंगे बादल, बरसेंगे या नहीं, पढ़ें IMD Alert

प्रदेश में सबसे कम तापमान अलवर का 3, नागौर का 3.1, जालौर का 4.8, फतेहपुर का 3, करौली का 3.6, माउंटआबू का 4, दौसा का 4.5, पिलानी का 5, पालनी का 4.3, वनस्थली का 4.6, सीकर का 4.7, चूरू का 5.7, श्रीगंगानगर का 5.2, डबोक का 6.9, कोटा का 7.8, बाड़मेर का 9.5, जयपुर का 9.5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।