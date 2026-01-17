17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 2 दिन छाएंगे बादल, बरसेंगे या नहीं, पढ़ें IMD Alert

Rajasthan Weather: 17 और 18 जनवरी को राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे। इसके असर से 48 घटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होगी और शीतलहर से राहत मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 17, 2026

Rajasthan Weather Update
Play video

Rajasthan Weather Update (Patrika File Photo)

Rajasthan Weather Update: राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आमजन को अगले सप्ताह से सुबह और शाम की तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बीते 24 घंटे में शेखावाटी अंचल सहित अन्य जगहों पर तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया।

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, शनिवार से प्रदेश में उत्तरी हवा का दौर कमजोर होगा। इससे मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तापमान में भी दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी। एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ शनिवार और रविवार को प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में सक्रिय होगा।

इसके असर से कहीं-कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं। वहीं, 22 से 24 जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे भी बूंदबांदी के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।

प्रमुख जगहों का तापमान

प्रदेश में सबसे कम तापमान अलवर का 3, नागौर का 3.1, जालौर का 4.8, फतेहपुर का 3, करौली का 3.6, माउंटआबू का 4, दौसा का 4.5, पिलानी का 5, पालनी का 4.3, वनस्थली का 4.6, सीकर का 4.7, चूरू का 5.7, श्रीगंगानगर का 5.2, डबोक का 6.9, कोटा का 7.8, बाड़मेर का 9.5, जयपुर का 9.5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।

वहीं, 16 जनवरी को राजस्थान के 26 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर और अलवर का 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

शहादत को सलाम: शहीद प्रभु सिंह के घर जाने के लिए एक दशक बाद भी नहीं बनी सड़क, बेटी बनना चाहती है आर्मी ऑफिसर
जोधपुर
Shahadat Ko Salam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 05:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 2 दिन छाएंगे बादल, बरसेंगे या नहीं, पढ़ें IMD Alert

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर का हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू: 250 बसें चलीं…200 फीट चौराहे पर 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे

समाचार

बड़ी खबर: राजस्थान में प्रिंसिपल के तबादला और पदस्थापन पर रोक, अगली सुनवाई 27 जनवरी को

Rajasthan Principals Transfers and Postings Ban
जयपुर

Jaipur Literature Festival: मशहूर लेखिका शोभा डे बोलीं- इच्छा को अपराध न बनाएं, सुहागरात जैसे विषय पर भी खुलकर चर्चा हुई

Jaipur Literature Festival
जयपुर

JLF 2026: नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा- भारत बन सकता है विश्व मित्र, हमारे डीएनए में मित्रता का भाव

Kailash Satyarthi
जयपुर

राष्ट्रपति मुर्मु से रामभद्राचार्य ने यज्ञ में दिलवाई आहुति, ‘संसार में हनुमान जैसा वैराग्यवान कोई नहीं, देश की उन्नति के लिए करूंगा तपस्या’

Jaipur neendar President Draupadi Murmu
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.