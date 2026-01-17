Rajasthan Weather Update: आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 2 दिन छाएंगे बादल, बरसेंगे या नहीं, पढ़ें IMD Alert

Rajasthan Weather Update (Patrika File Photo)
Rajasthan Weather Update: राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आमजन को अगले सप्ताह से सुबह और शाम की तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बीते 24 घंटे में शेखावाटी अंचल सहित अन्य जगहों पर तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, शनिवार से प्रदेश में उत्तरी हवा का दौर कमजोर होगा। इससे मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तापमान में भी दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी। एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ शनिवार और रविवार को प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में सक्रिय होगा।
इसके असर से कहीं-कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं। वहीं, 22 से 24 जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे भी बूंदबांदी के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
प्रदेश में सबसे कम तापमान अलवर का 3, नागौर का 3.1, जालौर का 4.8, फतेहपुर का 3, करौली का 3.6, माउंटआबू का 4, दौसा का 4.5, पिलानी का 5, पालनी का 4.3, वनस्थली का 4.6, सीकर का 4.7, चूरू का 5.7, श्रीगंगानगर का 5.2, डबोक का 6.9, कोटा का 7.8, बाड़मेर का 9.5, जयपुर का 9.5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।
वहीं, 16 जनवरी को राजस्थान के 26 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर और अलवर का 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
