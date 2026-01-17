शहादत को सलाम: शहीद प्रभु सिंह के घर जाने के लिए एक दशक बाद भी नहीं बनी सड़क, बेटी बनना चाहती है आर्मी ऑफिसर

शहीद के पिता सेना से रिटायर्ड चंद्र सिंह बताते हैं कि प्रभु को छुट्टी काटकर वापस गए कुछ ही दिन हुए थे। शहादत से कुछ घंटे पहले ही उनसे दूरभाष पर बातचीत हुई। हम सबको फौजी के जन्मदिवस का इंतजार था। लेकिन जन्मदिवस पर तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह हेलीकॉप्टर से सेतरावा कस्बे के पास हेलीपैड पहुंची। जहां से हजारों के काफिले के साथ वीर जवान को पैतृक गांव खिरजां खास में अंतिम सलामी दी गई। जहां आज शहीद का स्मारक बना हुआ है।