Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, अगले 2 दिन 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी

3 नवंबर : मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्र​तापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और फलौदी जिले में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है।