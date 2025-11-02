Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, अगले 2 दिन 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी

राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। अक्टूबर महीने में हुई भारी बारिश के बाद राजस्थान में एक फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में सोमवार से फिर नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। ऐसे में अगले दो दिन तक प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा।
साथ ही कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। उदयपुर और जोधपुर संभाग में आज भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित हो गया है।
तीन नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुन: जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, 5 नवंबर से प्रदेशभर में एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा।
3 नवंबर : मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और फलौदी जिले में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है।
4 नवंबर : मौसम केंद्र जयपुर ने मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और पाली जिले शामिल है।
