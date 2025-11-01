Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan New District: राजस्थान के 7 नए जिलों के लिए आई अच्छी खबर, अब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

New Districts In Rajasthan: राजस्थान के नए जिलों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के सात नए जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र खोलने के आदेश जारी किए हैं।

अजमेर

image

Anil Prajapat

Nov 01, 2025

Rajasthan-new-district

राजस्थान मैप व इनसेट में सीएम भजनलाल। फोटो: पत्रिका

ब्यावर। राजस्थान के नए जिलों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के सात नए जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र खोलने के आदेश जारी किए हैं। इनमें जिला उद्योग एवं वाणिज्य उपकेन्द्र ब्यावर एवं बालोतरा को क्रमोन्नत किया गया है।

जबकि नवगठित जिले डीग, डीडवाना-कुचामन, कोटपुतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा एवं सलूंबर में नवीन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र खोले जाएंगे। ब्यावर व बालोतरा में पहले से ही उपकेन्द्र संचालित होने से इन्हें क्रमोन्नत किया गया है। इन कार्यालय के संचालन के 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।

यह पद किए सृजित

राजस्थान के नवगठित जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के लिए 14 पद सृजित किए गए हैं। इनमें उपायुक्त एक, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एक, उद्योग प्रसार अधिकारी दो, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय एक, सूचना सहायक एक, वरिष्ठ सहायक दो, कनिष्ठ सहायक तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तीन पद सृजित किए गए हैं।

यह भी जारी किए निर्देश

उद्योग विभाग ने नवगठित जिलों के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के महाप्रबंधक या विशेषाधिकारियों को नवीन भवन निर्माण या निर्मित भवन को लेकर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं। ब्यावर में उपकेन्द्र का भवन पूर्व में ही संचालित है। इस भवन में फिलहाल दूसरे कार्यालय संचालित हो रहे हैं।

जिला उद्योग केन्द्र का सभी काम यहां से संचालित होने पर इन कार्यालयों को दूसरे स्थान की तलाश करनी होगी। हालांकि उपखंड कार्यालय के लिए एक कक्ष का और निर्माण हो रहा है। ऐसे में उसे वहां पर शिट किया जा सकेगा।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में यह उपखंड शामिल

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र ब्यावर में ब्यावर, टॉडगढ, जैतारण, रायपुर, मसूदा एवं ब्यावर उपखंड को शामिल किया गया है। इसमें ब्यावर, टॉडगढ, जैतारण, रायपुर, मसूदा, बिजयनगर एवं बदनोर तहसील को शामिल किया गया है।

01 Nov 2025 02:30 pm

01 Nov 2025 02:29 pm

