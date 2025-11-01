Rajasthan New District: राजस्थान के 7 नए जिलों के लिए आई अच्छी खबर, अब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

राजस्थान के नवगठित जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के लिए 14 पद सृजित किए गए हैं। इनमें उपायुक्त एक, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एक, उद्योग प्रसार अधिकारी दो, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय एक, सूचना सहायक एक, वरिष्ठ सहायक दो, कनिष्ठ सहायक तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तीन पद सृजित किए गए हैं।