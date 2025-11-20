Rajasthan Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा माउंट आबू , राजस्थान में 21,22,23 नवंबर को बौछारों का अलर्ट

राजस्थान में नवंबर माह में एकाएक मौसम में आए बदलाव से सर्दी के तेवर थोड़े नर्म पड़ गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में राजस्थान के उत्तर पूर्व के कुछ भागों में छितराई बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटे में सक्रिय होने की संभावना है। जिसके असर से अगले दो तीन दिन हल्की बारिश होने पर सर्दी का पलटवार होने की संभावना है। दूसरी तरफ प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बन रहे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण कई ​जिलों में दिन और रात का तापमान अब भी सामान्य या उससे अधिक ही दर्ज हो रहा है।