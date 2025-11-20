Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा माउंट आबू , राजस्थान में 21,22,23 नवंबर को बौछारों का अलर्ट

राजस्थान में मौसम में आए बदलाव से सर्दी के तेवर थोड़े नर्म पड़ गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में राजस्थान के उत्तर पूर्व के कुछ भागों में छितराई बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 20, 2025

जयपुर में सुबह हल्की धुंध का असर, पत्रिका फोटो

राजस्थान में नवंबर माह में एकाएक मौसम में आए बदलाव से सर्दी के तेवर थोड़े नर्म पड़ गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में राजस्थान के उत्तर पूर्व के कुछ भागों में छितराई बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटे में सक्रिय होने की संभावना है। जिसके असर से अगले दो तीन दिन हल्की बारिश होने पर सर्दी का पलटवार होने की संभावना है। दूसरी तरफ प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बन रहे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण कई ​जिलों में दिन और रात का तापमान अब भी सामान्य या उससे अधिक ही दर्ज हो रहा है।

माउंटआबू में रात का बढ़ा तापमान

राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंटआबू में बीती रात पारे की सेहत सुधरी और रात का तापमान तीन दिन बाद जमाव बिंदू से आगे बढ़कर 01 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फिर भी हिल स्टेशन इलाके में कड़ाके की सर्दी का असर रहा। मालूम हो माउंटआबू में बीते तीन दिन से रात का तापमान शून्य डिग्री पर जमा रहा है। मैदानी इलाकों में सीकर और नागौर जिले सर्वाधिक ठंडे रहे। सीकर में रात का तापमान 7.5 और नागौर में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर से पहले दक्षिणी हवा बढ़ाएगी ठिठुरन

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर का दौर सक्रिय है। राजस्थान में इन दिनों विंड पैटर्न में बदलाव से पश्चिमी सतही हवा चल रही है। जिससे सर्दी का जोर अभी नहीं बढ़ सका है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो राजस्थान में विंड पैटर्न में बदलाव होने और दक्षिण पूर्व दिशा से हवा चलने पर ​सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवा की एंट्री से पहले दक्षिण पूर्वी हवा से लोगों को कड़ाके की सर्दी महसूस होने की संभावना है।

जयपुर में रात में उछला पारा

राजधानी जयपुर में हवा की रफ्तार थमी रहने के कारण रात के तापमान में पारा 1.4 डिग्री उछलकर 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में जयपुर समेत अधिकांश शहरों में हवा में सापेक्षित आर्द्रता 95 फीसदी तक रहने पर मौसम में हल्की ठंडक बनी हुई है लेकिन विंड पैटर्न बदलने और हवा की गति कम रहने से कड़ाके की सर्दी का दौर ​अभी थमा हुआ है। है।

पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क

राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अब भी दिन और रात के तापमान में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हो रहा है। बाड़मेर 13.8, जैसलमेर 13.8, फलोदी 15.2, बीकानेर 12.8, श्रीगंगानगर 11.7, प्रतापगढ़ 12.9 और झुंझुनूं में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।

Updated on:

20 Nov 2025 02:03 pm

Published on:

20 Nov 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: कड़ाके की ठंड से कांपा माउंट आबू , राजस्थान में 21,22,23 नवंबर को बौछारों का अलर्ट

