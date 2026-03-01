Rajasthan Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, कई जगह झमाझम बारिश, अगले 2 सप्ताह के लिए जारी हुई ऐसी चेतावनी

वहीं मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने आगामी दो घंटों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन, बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, भरतपुर, पाली, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है।