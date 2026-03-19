Success Story: पाली की अरुणा से सीएम भजनलाल शर्मा ने पूछा, क्या काम करती हैं, कितनी इनकम हो जाती है?

एप्लिक और हैंडवर्क से सूट, दुपट्टा, साड़ी आदि तैयार करने वाली अरुणा ने बताया कि वे पिछले 16 साल से बुटिक चला रही हैं। उनकी मुलाकात दो साल पहले राजीविका (राजस्थान आजीविका मिशन) की ब्रांड एंबेसडर रूमा देवी से हुई थी। रूमा देवी ने अरुणा को, जो पहले से फैशन डिजाइनिंग का कार्य जानती थीं, राजीविका से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की प्रेरणा दी। अरुणा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और अब तक 12 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं को जोड़ चुकी हैं। इसके अलावा 8 से 10 अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं।