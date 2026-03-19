19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Success Story: पाली की अरुणा से सीएम भजनलाल शर्मा ने पूछा, क्या काम करती हैं, कितनी इनकम हो जाती है?

Aruna Suthar Success Story: अरुणा सुथार ने अपने हुनर से बुटिक बिजनेस को नई पहचान दिलाते हुए कई महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने उनके काम की सराहना कर बातचीत की।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Mar 19, 2026

Pali Rajasthan women entrepreneur, Falna boutique business story, Aruna Suthar success story, Rajeevika Rajasthan SHG women, Bikaner House Delhi exhibition Rajasthan, CM Bhajanlal Sharma interaction, Lakhpati Didi Rajasthan, Rajasthan women self help group, rural women entrepreneurship India, handicraft applique work Rajasthan, boutique business India women, Rajasthan livelihood mission success, women empowerment Rajasthan story, small business success Rajasthan, local to global Rajasthan products

दिल्ली में पाली की अरुणा सुथार से बात करते सीएम। फोटो- पत्रिका

पाली। आप क्या काम करती हैं? बिजनेस कब और कहां से शुरू किया था? राजीविका से जुड़ने से क्या लाभ हुआ? कितनी इनकम हो जाती है? ये सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित प्रदर्शनी में पाली के फालना निवासी अरुणा सुथार से पूछे। वे प्रदेश में लाडली दीदी योजना के तहत चयनित 10 महिलाओं के साथ इस प्रदर्शनी में भाग लेने पहुंची हैं।

एप्लिक और हैंडवर्क से सूट, दुपट्टा, साड़ी आदि तैयार करने वाली अरुणा ने बताया कि वे पिछले 16 साल से बुटिक चला रही हैं। उनकी मुलाकात दो साल पहले राजीविका (राजस्थान आजीविका मिशन) की ब्रांड एंबेसडर रूमा देवी से हुई थी। रूमा देवी ने अरुणा को, जो पहले से फैशन डिजाइनिंग का कार्य जानती थीं, राजीविका से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की प्रेरणा दी। अरुणा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और अब तक 12 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं को जोड़ चुकी हैं। इसके अलावा 8 से 10 अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं।

'काम को नई पहचान मिली'

अरुणा ने बताया कि राजीविका से जुड़ने के बाद उनके काम को नई पहचान मिली है। पहले वे सीमित स्तर पर काम कर रही थीं, लेकिन अब उनका नेटवर्क बढ़ा है और उत्पादों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इससे उनकी आय में भी इजाफा हुआ है और वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं।

सोशल मीडिया पर भी छाई

अरुणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे बेहद अपनत्व के साथ बातचीत की और उनके कार्य में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने उनके उत्पादों को ध्यान से देखा, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली और उनके हुनर की खुलकर सराहना की। अरुणा के अनुसार, जयपुर में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद उनके काम को अच्छी पहचान मिली और उन्हें कई नए ऑर्डर प्राप्त हुए।

इससे उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई। हाल ही में पाली में लगाए गए स्टॉल पर भी ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिला, जिससे बिक्री में इजाफा हुआ। बीकानेर हाउस में आयोजित इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत चयनित 10 महिलाओं से संवाद किया। अरुणा ने बताया कि दिल्ली में चल रही यह प्रदर्शनी 25 मार्च तक जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Good News: मेवाड़ के यात्रियों को बड़ी सौगात, उदयपुर-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब नियमित ट्रेन, 30 प्रतिशत घटेगा किराया
भीलवाड़ा
Bhilwara Train Fare Reduction, Udaipur Jaipur Train Update, Indian Railways Fare Cut News, Rajasthan Train News Today, Special Train Fare Removed India, Mumbai Bandra Train Rajasthan, Ajmer Bandra Train Update, Jaipur Bandra Train News, Indian Railways Update 2026, Rajasthan Railway Passenger Relief, Train Ticket Price Drop India, Udaipur Jaipur Superfast Train, Railway News Rajasthan Today, Indian Railways New Policy, Train Fare Discount India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Success Story: पाली की अरुणा से सीएम भजनलाल शर्मा ने पूछा, क्या काम करती हैं, कितनी इनकम हो जाती है?

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Smuggling: पुलिस-एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, टायर फटने पर भी भागता रहा तस्कर, 76 लाख का डोडा पोस्त पकड़ा

Pali Drug Bust Rajasthan, Doda Post Seizure Pali, Rajasthan NTF Action News, Jaitpur Police Operation, Narcotics Smuggling Rajasthan, Scorpio Drug Seizure India, Rajasthan Crime News Today, Pali Breaking News 2026, NDPS Case Rajasthan Police, Drug Trafficking India News, Rajasthan Police Chase Story, Chittorgarh to Balotra Smuggling Route, Illegal Opium Husk Seizure, Rajasthan Anti Narcotics Task Force, Pali Latest Crime Update
पाली

Rajasthan: पिसवाने को खोला गेहूं का कट्टा, निकले 15 लाख के गहने, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Hidden Treasure in Wheat Sack
पाली

Rajasthan Highway: राजमार्ग पर 75 मीटर के दायरे में निर्माण हटाने के आदेश का विरोध, सड़कों पर उतरी जनता

Sojat News, National Highway 162, State Highway 58 Rajasthan, Sojat Bypass Demand, Sojat Ring Road Demand, Rajasthan Highway News, Sojat Protest News, Sojat Bachao Sangharsh Samiti, Highway Encroachment Issue Rajasthan, Rajasthan High Court Highway Order, Nitin Gadkari Highway News, Bhajanlal Sharma Rajasthan News, Pali District News, Rajasthan Infrastructure News, Sojat Traders Protest
पाली

पत्नी ने गेहूं की बोरी में रखे थे 15 लाख के गहने, किसान ने बेच दिया कट्टा… फिर आगे जो हुआ

पाली

Rajasthan: दुकान में लगी भीषण आग, चीखने लगे पिता, बचाई बेटे-बहू-पोते की जान, परिवार के सामने खुद जिंदा जले

Pali Fire Incident, Pali Rajasthan Fire News, General Store Fire Pali, Rajasthan Fire Accident, Pali Shop Fire Case, Rajasthan Breaking Fire News, Short Circuit Fire Rajasthan, Pali City Fire Tragedy, Rajasthan Local News Pali, Retired Teacher Dies in Fire, Pali House Fire Incident, Rajasthan Fire Investigation, Pali Night Fire Accident, Fire Breaks Out in Shop Rajasthan, Pali Rajasthan Latest News
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.