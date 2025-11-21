Cheap Electricity: राजस्थान को मिलेगी सस्ती बिजली, यहां कोयला खदानों के पास लगेगा थर्मल प्लांट

उत्पादन निगम के अधिकारियों के अनुसार यह प्रोजेक्ट लागत के मामले में उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि थर्मल प्लांट तेलंगाना में कोयला खदानों के नजदीक लगाया जा रहा है। इससे कोयला परिवहन खर्च घटेगा और लागत 5 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट रहने का अनुमान है। जबकि, अभी नए पावर परचेज एग्रीमेंट में 6 रुपए यूनिट से ज्यादा आ रही है।