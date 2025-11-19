PM Surya Ghar Yojana Subsidy: राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की 17 हजार रुपए की सब्सिडी 8 महीने से अटकी, उपभोक्ता परेशान

जानकारी के अनुसार जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 912 उपभोक्ताओं ने अपने घरों में सोलर पैनल लगवाए हैं, लेकिन अभी तक सभी उपभोक्ताओं के खाते में 17 हजार रुपए की सब्सिडी नहीं आई है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने योजना पर भरोसा कर निवेश किया, लेकिन सब्सिडी न मिलने से आर्थिक बोझ बढ़ गया है। शिकायतें करने पर विभागीय अधिकारियों की ओर से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जल्द ही सब्सिडी आना शुरू हो जाएगी। ऐसे में उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार की घोषणा कब पूरी होगी।