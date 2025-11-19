Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

PM Surya Ghar Yojana Subsidy: राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की 17 हजार रुपए की सब्सिडी 8 महीने से अटकी, उपभोक्ता परेशान

Solar Subsidy Rajasthan Update: छतों पर सोलर पैनल तो चमक रहे हैं, पर सब्सिडी के इंतजार में जनता का उत्साह फीका पड़ गया है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Nov 19, 2025

solar panels

सोलर पैनल। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 78 हजार रुपए की सब्सिडी समय पर खातों में पहुंचाकर भरोसा कायम रखा है। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से घोषित 17 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि आठ माह बाद भी अधर में लटकी हुई है।

नतीजा यह है कि छतों पर सोलर पैनल तो चमक रहे हैं, पर सब्सिडी के इंतजार में जनता का उत्साह फीका पड़ गया है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण ही जब अधूरा रह गया तो उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है और नाराजगी लगातार बढ़ रही है।

जिले में 912 उपभोक्ताओं ने लगवाए सोलर पैनल

जानकारी के अनुसार जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 912 उपभोक्ताओं ने अपने घरों में सोलर पैनल लगवाए हैं, लेकिन अभी तक सभी उपभोक्ताओं के खाते में 17 हजार रुपए की सब्सिडी नहीं आई है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने योजना पर भरोसा कर निवेश किया, लेकिन सब्सिडी न मिलने से आर्थिक बोझ बढ़ गया है। शिकायतें करने पर विभागीय अधिकारियों की ओर से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जल्द ही सब्सिडी आना शुरू हो जाएगी। ऐसे में उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार की घोषणा कब पूरी होगी।

यह है सब्सिडी का हाल

केंद्र सरकार की सब्सिडी 78 हजार रुपए प्रतिमाह खातों में पहुंच रही है जबकि राज्य सरकार की सब्सिडी 17 हजार रुपए की घोषणा आठ माह पहले हुई थी, लेकिन अब तक राशि नहीं आई। राज्य सरकार ने बजट में कहा था कि जिन उपभोक्ताओं को वर्तमान में 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, अगर वे सोलर लगवाते हैं तो उन्हें 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन यह दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। सब्सिडी नहीं आने से उपभोक्ता परेशान हैं।

यह था योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन कम करना, पर्यावरण संरक्षण, बिजली बिलों में राहत देकर आमजन को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। इस योजना में सब्सिडी ही सबसे बड़ा आकर्षण था। अगर यह समय पर मिल जाए तो योजना का लाभ दोगुना होगा और जनता का भरोसा भी कायम रहेगा।

इनका कहना है…

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में वेंडर प्रक्रिया के कारण मामला अटका हुआ है। वेंडर ही पैनल की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और गुणवत्ता की जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी भेजना शुरू कर दिया जाएगा।
-बीएल मीणा, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 10 साल की बच्ची ने रोते हुए खोला राज, ताऊजी… आप भी मेरे साथ बुरा काम करते हो; बेटे के बाद अब पिता को उम्रकैद
भरतपुर
rape case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / PM Surya Ghar Yojana Subsidy: राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की 17 हजार रुपए की सब्सिडी 8 महीने से अटकी, उपभोक्ता परेशान

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tiger Reserve: राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में होगा एनिमल डिजीज सर्वे, मुकुंदरा से हुई शुरुआत

सवाई माधोपुर

Rajasthan: लाल मुंह वाले बंदरों का स्टेटस बहाल! मिलेगा प्रोटेक्शन, फिर से होंगे संरक्षित वन्यजीव

सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना फिर अटकी, जानें वजह

electric-bus
सवाई माधोपुर

चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल के बच्चे, जीवित मछली का दिया गया आहार, 9 महीने तक रखी जाएगी निगरानी

Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan Road News: अटल पथ निर्माण में अतिक्रमण बना बाधा, अफसरों ने चेताया- स्वेच्छा से नहीं हटाया तो होगा सख्त एक्शन

Atal Path
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.