राजस्थान में पहली बार होगा डीजी फेस्ट-टाई ग्लोबल समिट, एआइ पॉलिसी भी होगी लॉन्च, और क्या है, जानिए

यह पहला मौका है जब टाई ग्लोबल समिट जैसे बड़े स्तर का आयोजन किसी टियर-2 शहर में किया जा रहा है। समिट में दुनियाभर के स्टार्टअप, करीब 10 हजार उद्योगपति, 500 से ज्यादा निवेशक और 100 से अधिक वक्ता शामिल होने का दावा किया जा रहा है। डीओआइटी के मुताबिक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र को स्टेट पार्टनर बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राजस्थान को ग्लोबल इनोवेशन और स्टार्टअप मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। भविष्य में निवेश और उद्योगों के लिए नए आयाम खुलेंगे।