राजस्थान भरेगा स्वदेशी रक्षा उपकरण उत्पादन में नई उड़ान, केंद्र सरकार किया ये वादा

Rajasthan : जयपुर के उद्योग भवन में रक्षा उत्पादों के उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान में रक्षा उत्पादों से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के अवसर भी तलाशे गए। भारत सरकार में रक्षा उत्पादन विभाग के उपमहानिदेशक सुशील सतपुते ने बताया कि भारत में रक्षा उत्पादन लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से 23600 करोड़ रुपए का निर्यात मित्र देशों को किया जा रहा है। इसमें निजी कंपनियों का योगदान लगभग 22.5 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन के लिए निजी लाइसेंस बढ़कर 742 हो गए है।