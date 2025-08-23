Rajasthan Flood : राजस्थान में जोरदार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाला मोर्चा, नैनवां में 13 इंच से अधिक वर्षा

Rajasthan Flood : राजस्थान में पहले चरण के मानसून के बाद अब दूसरे चरण के मानसून में भी मेघ मेहरबान है। कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर और भीलवाडा में शुक्रवार को जोरदार बारिश से कोटा के निमोदाहरिजी, भीलवाड़ा के तिलस्वां, सवाईमाधोपुर के भाड़ौती और बूंदी जिले के नैनवां-कापरैन में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बूंदी जिले के नैनवां में सर्वाधिक 13 वहीं सवाईमाधोपुर में 10 इंच की बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुख्य मार्ग और कॉलोनियों में पानी भर गया है। बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। फंसे हुए लोगों निकालने का काम शुरू कर रखा है।
वहीं बारिश के मौसम को देखते हुए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में सभी निजी व सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार का अवकाश घोषित किया गया है।
पूर्वी राजस्थान व आस-पास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।
नैनवां (बूंदी) 13.30
सुल्तानपुर 8.66
बिजौलिया 7.16
केशवरायपाटन 6.49
दीगोद 6.10
लाडपुरा 5.51
खातौली 4.88
बारां 5.03
कोटा शहर 05
जहाजपुर 4.29
मांगरोल 4.25
पाली 4.09
भीलवाड़ा 1.2
फलौदी 0.88
जयपुर 0.78 (बारिश इंच में)
1- स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर मार्ग।
2- कोटा इटावा सड़क मार्ग।
3- इटावा से पीपल्दा, करवाड़, खेड़ली, बोरदा,शहनावदा मार्ग।
4- इटावा खतौली सवाई माधोपुर मार्ग बंद।
5- कोटा कैथून मार्ग।
कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर 36 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की गई। ईआरसीपी के कालीसिंध नदी पर बने नवनैरा बांध के पांच गेट खोलकर 95 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ताकली बांध के कैचमेंट में हो रही लगातार बारिश के चलते बांध का 1 गेट खोल 268 क्यूसेक पानी की निकासी की गई।