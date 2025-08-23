Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Flood : राजस्थान में जोरदार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाला मोर्चा, नैनवां में 13 इंच से अधिक वर्षा

Rajasthan Flood : राजस्थान पर दूसरे चरण का मानसून भी मेहरबान है। शुक्रवार को जोरदार बारिश की वजह से राजस्थान में कोटा, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बूंदी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं बूंदी जिले के नैनवां में सर्वाधिक 13 इंच बारिश दर्ज की गई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 23, 2025

Rajasthan Heavy Rain Many Places Flood Like Situation army Alert Monsoon Again Kind Nainwa Receives More than 13 inches Rain
सुल्तानपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। निमोद हरि जी गांव में प्रवेश करती भारतीय सेना। फोटो पत्रिका

Rajasthan Flood : राजस्थान में पहले चरण के मानसून के बाद अब दूसरे चरण के मानसून में भी मेघ मेहरबान है। कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर और भीलवाडा में शुक्रवार को जोरदार बारिश से कोटा के निमोदाहरिजी, भीलवाड़ा के तिलस्वां, सवाईमाधोपुर के भाड़ौती और बूंदी जिले के नैनवां-कापरैन में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बूंदी जिले के नैनवां में सर्वाधिक 13 वहीं सवाईमाधोपुर में 10 इंच की बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुख्य मार्ग और कॉलोनियों में पानी भर गया है। बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। फंसे हुए लोगों निकालने का काम शुरू कर रखा है।

स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्र में आज का अवकाश

वहीं बारिश के मौसम को देखते हुए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में सभी निजी व सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार का अवकाश घोषित किया गया है।

राजस्थान के मार्बल उद्योग को बड़ी राहत, रॉयल्टी घटेगी, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी
जयपुर
Rajasthan marble Industry Big Relief marble royalty reduced CM Bhajanlal gave Approval

आगामी सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून फिर सक्रिय

पूर्वी राजस्थान व आस-पास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

कहां कितनी बारिश

नैनवां (बूंदी) 13.30
सुल्तानपुर 8.66
बिजौलिया 7.16
केशवरायपाटन 6.49
दीगोद 6.10
लाडपुरा 5.51
खातौली 4.88
बारां 5.03
कोटा शहर 05
जहाजपुर 4.29
मांगरोल 4.25
पाली 4.09
भीलवाड़ा 1.2
फलौदी 0.88
जयपुर 0.78 (बारिश इंच में)

हाड़ौती में ये मार्ग बंद

1- स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर मार्ग।
2- कोटा इटावा सड़क मार्ग।
3- इटावा से पीपल्दा, करवाड़, खेड़ली, बोरदा,शहनावदा मार्ग।
4- इटावा खतौली सवाई माधोपुर मार्ग बंद।
5- कोटा कैथून मार्ग।

नवनैरा और कोटा बैराज के गेट खोले

कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर 36 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की गई। ईआरसीपी के कालीसिंध नदी पर बने नवनैरा बांध के पांच गेट खोलकर 95 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ताकली बांध के कैचमेंट में हो रही लगातार बारिश के चलते बांध का 1 गेट खोल 268 क्यूसेक पानी की निकासी की गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, सीएम भजनलाल व केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल कर सकते हैं दौरा
जयपुर
Rajasthan Refinery Project New Update CM Bhajanlal and Union Minister Hardeep Singh Puri may visit tomorrow

Updated on:

23 Aug 2025 08:48 am

Published on:

23 Aug 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Flood : राजस्थान में जोरदार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाला मोर्चा, नैनवां में 13 इंच से अधिक वर्षा

