Rajasthan Flood : राजस्थान में जोरदार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाला मोर्चा, नैनवां में 13 इंच से अधिक वर्षा

Rajasthan Flood : राजस्थान में पहले चरण के मानसून के बाद अब दूसरे चरण के मानसून में भी मेघ मेहरबान है। कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर और भीलवाडा में शुक्रवार को जोरदार बारिश से कोटा के निमोदाहरिजी, भीलवाड़ा के तिलस्वां, सवाईमाधोपुर के भाड़ौती और बूंदी जिले के नैनवां-कापरैन में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बूंदी जिले के नैनवां में सर्वाधिक 13 वहीं सवाईमाधोपुर में 10 इंच की बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुख्य मार्ग और कॉलोनियों में पानी भर गया है। बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। फंसे हुए लोगों निकालने का काम शुरू कर रखा है।