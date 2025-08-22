Rajasthan Weather Today : परिसंचरण तंत्र फिर सक्रिय, राजस्थान के 26 जिलों के लिए IMD का डबल अलर्ट, आज भारी बारिश व आकाशीय बिजली का अनुमान

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज 22 अगस्त को राजस्थान के 26 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा अजमेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।