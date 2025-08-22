Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather Today : परिसंचरण तंत्र फिर सक्रिय, राजस्थान के 26 जिलों के लिए IMD का डबल अलर्ट, आज भारी बारिश व आकाशीय बिजली का अनुमान

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी राजस्थान में परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज 22 अगस्त को राजस्थान के 26 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत भारी बारिश व आकाशीय बिजली का अनुमान लगाया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 22, 2025

Rajasthan Circulation system active again IMD issues double alert Today Rajasthan 26 districts heavy rain and lightning predicted
फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज 22 अगस्त को राजस्थान के 26 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा अजमेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

राजस्थान के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग की आज 22 अगस्त को जारी नई भविष्यवाणी के तहत राजस्थान के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का अनुमान है।

जयपुर में डेढ़ इंच बारिश हुई

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का दौर चला। राजधानी जयपुर में बुधवार रात को तेज बारिश का दौर रुक-रुककर गुरुवार दोपहर तक चलता रहा। जयपुर में 38.8 मिमी (डेढ़ इंच) बारिश हुई।

पाली के रानी में 131 मिमी बारिश दर्ज

वहीं राजस्थान में सबसे अधिक बारिश पाली के रानी में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांसवाड़ा में 80, शेरगढ़ में 97. बारां में 72, किशनगंज में 106 और भीलवाड़ा के जहाजपुर में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

पूर्वी राजस्थान में परिसंचरण तंत्र सक्रिय

मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आस-पास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेगी।

Published on:

22 Aug 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : परिसंचरण तंत्र फिर सक्रिय, राजस्थान के 26 जिलों के लिए IMD का डबल अलर्ट, आज भारी बारिश व आकाशीय बिजली का अनुमान

