Rajasthan Rain: ‘अनोखे टोटके’ के बाद हुई 24 घंटे में ‘मूसलाधार बारिश’, गधे को खिलाए गुलाब जामुन फिर पटेल को बिठाकर श्मशान तक लगवाया चक्कर

Jhalawar Weather News: झालावाड़ में गुरुवार को गंगधार- चौमहला इलाके में जोरदार बारिश हुई। यहां बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक दो इंच बारिश हुई। इससे पहले बारिश के लिए कई दिन से ग्रामीण टोटके और भगवान की पूजा-अर्चना में लगे थे कर रहे थे। जिले के कई इलाकों में बुधवार रात से गुरुवार शाम तक रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।