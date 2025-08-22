Rajasthan Rain: ‘अनोखे टोटके’ के बाद हुई 24 घंटे में ‘मूसलाधार बारिश’, गधे को खिलाए गुलाब जामुन फिर पटेल को बिठाकर श्मशान तक लगवाया चक्कर

Jhalawar Weather News: झालावाड़ में गुरुवार को गंगधार- चौमहला इलाके में जोरदार बारिश हुई। यहां बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक दो इंच बारिश हुई। इससे पहले बारिश के लिए कई दिन से ग्रामीण टोटके और भगवान की पूजा-अर्चना में लगे थे कर रहे थे। जिले के कई इलाकों में बुधवार रात से गुरुवार शाम तक रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
झालावाड़ के चौमहला-गंगधार क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान और आमजन चिंतित थे। अच्छी बारिश की कामना को लेकर ग्रामीण तरह-तरह के पारंपरिक टोने-टोटके कर रहे थे। बुधवार को गंगधार कस्बे में बुधवार को गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए और गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान तक चक्कर लगवाए गए।
मान्यता है कि ऐसे टोटके करने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। इसी दौरान शिवालयों में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना भी की गई।
गंगधार कस्बे में गांव पटेल ने गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान के 7 चक्कर लगाए और वर्षा की कामना की। वहीं चौमहला कस्बे में बुधवार शाम महिलाओं ने ढोल-बाजे के साथ जल देवता को बधाया। महिलाएं गीत गाते और नृत्य करती हुई कस्बे में निकलीं।
हालंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 'नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के कारण झालावाड़ समेत राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने के आसार है।