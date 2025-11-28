Rajasthan: यूपी में सड़क पर मिले नवजात को उठा लाई महिला; अस्पताल में इलाज के दौरान सच उगलते ही मच गया हड़कंप

समिति के निर्देश पर नवजात को गांधी नगर स्थित शिशु गृह की कस्टडी में भेज दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर दिनेश शर्मा के अनुसार, महिला ने बताया कि बच्चे के मिलने की सूचना उसने यूपी पुलिस को भी दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वह इलाज के लिए बच्चे को साथ लेकर जयपुर आ गई। बाल कल्याण समिति ने कानूनी प्रक्रिया समझाते हुए बच्चे को शिशु गृह भेजने का निर्णय किया। इस बीच, नवजात को वापस लेने के प्रयास में महिला एक अन्य युवती के साथ गांधी नगर स्थित समिति कार्यालय तक पहुंच गई, लेकिन सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया कि लावारिस शिशु को कोई भी मनमर्जी से अपने पास नहीं रख सकता। एसएमएस थाना पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है।