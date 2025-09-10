यहां अफसर हैं पत्थर दिल: ‘दिल’ का इलाज अधर में, मशीनें धूल खा रहीं और बच्चे मौत से लड़ रहे, मामला जयपुर के इस अस्पताल का



जांच में सामने आया कि कैथ लैब को बने डेढ़ साल और पूरी यूनिट को छह महीने से अधिक हो चुके हैं। इस बीच मशीनों की गारंटी और वारंटी अवधि धीरे-धीरे खत्म हो रही है। हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो स्टाफ की नियुक्ति हो पाई है और न ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो सकी। यहां तक कि ओपीडी भी शुरू नहीं की जा सकी है। इस संबंध में अधीक्षक डॉ. आरएन सेहरा का कहना है कि डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद स्टॉफ लगाया जाएगा और पूरी तैयारी की जा रही है।