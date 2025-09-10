चंद्रमा की सतह से सैंपल लाएगा मिशन चंद्रयान-4, शुक्र ग्रह के लिए मंजूरी, दिब्येंदु चक्रबर्ती ने क्या कहा जानिए

Chandrayaan-4: जयपुर: मिशन चंदयान-4 वर्ष 2028-29 तक लांच होने की उम्मीद है। इसे हम सैंपल रिटर्न मिशन भी कहते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर जाएगा, बल्कि वहां से सैंपल वापस लाने की ट्रिप भी होगी। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस मिशन में मैं भी शामिल हूं। ये हमारे लिए बहुत अलग किस्म का चैलेंज है। यह कहना है साइंटिस्ट प्रो. दिब्येंदु चक्रबर्ती का।