Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ब्लूटूथ से ‘खेला’ कर बन गई सुपरवाइजर, अब SOG ने धर दबोचा, जानें कौन है मंजू बिश्नोई

एसओजी ने महिला सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा-2018 में ब्लूटूथ के जरिए नकल कर परीक्षा पास की थी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Bikaner Manju Kumari Bishnoi arrested
Manju Kumari Bishnoi arrested (Patrika Photo)

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा-2018 में ब्लूटूथ से नकल कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि बीकानेर के मुक्ताप्रसाद नगर सेक्टर पांच निवासी मंजू कुमारी बिश्नोई (30) को गिरफ्तार किया गया है।


बता दें कि आरोपी मंजू कुमारी बिश्नोई वर्तमान में बीकानेर के महिला अधिकारिता बज्जू में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि एसओजी ने ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह से सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा 2018 में नकल कराने का मामला सामने आने पर गत वर्ष मामला दर्ज किया था।

ये भी पढ़ें

JDA Big Action: जयपुर में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 17 बीघा जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी ध्वस्त
जयपुर
JDA Action


अब तक 8 लोग गिरफ्तार


इस परीक्षा में आरोपी मंजू ने ब्लूटूथ गिरोह के जरिए प्रश्न हल किए थे, जिससे उक्त परीक्षा में उसका चयन हुआ था। आरोपी को न्यायालय ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।


ऐसे पकड़ा गया


एसओजी ने प्रकरण में वांटेड आरोपियों की सूची जारी की थी, जिसमें बीकानेर से मंजू बिश्नोई का नाम भी था। बीकानेर एसपी कावेंद्र सागर के निर्देश पर मुक्ताप्रसाद नगर थानाधिकारी विजेंद्र कुमार और टीम ने मंगलवार को आरोपी मंजू को पकड़कर जयपुर एसओजी को सुपुर्द किया था।

ये भी पढ़ें

नीट काउंसलिंग राउंड-2 स्थगित, नई सीटें और एनआरआई दस्तावेज जांच बनी वजह, नए शेड्यूल के लिए करना पड़ेगा इंतजार
कोटा
NEET (Patrika File Photo)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ब्लूटूथ से ‘खेला’ कर बन गई सुपरवाइजर, अब SOG ने धर दबोचा, जानें कौन है मंजू बिश्नोई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.