Rajasthan: ब्लूटूथ से ‘खेला’ कर बन गई सुपरवाइजर, अब SOG ने धर दबोचा, जानें कौन है मंजू बिश्नोई

जयपुर: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा-2018 में ब्लूटूथ से नकल कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि बीकानेर के मुक्ताप्रसाद नगर सेक्टर पांच निवासी मंजू कुमारी बिश्नोई (30) को गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि आरोपी मंजू कुमारी बिश्नोई वर्तमान में बीकानेर के महिला अधिकारिता बज्जू में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि एसओजी ने ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह से सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा 2018 में नकल कराने का मामला सामने आने पर गत वर्ष मामला दर्ज किया था।
इस परीक्षा में आरोपी मंजू ने ब्लूटूथ गिरोह के जरिए प्रश्न हल किए थे, जिससे उक्त परीक्षा में उसका चयन हुआ था। आरोपी को न्यायालय ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
एसओजी ने प्रकरण में वांटेड आरोपियों की सूची जारी की थी, जिसमें बीकानेर से मंजू बिश्नोई का नाम भी था। बीकानेर एसपी कावेंद्र सागर के निर्देश पर मुक्ताप्रसाद नगर थानाधिकारी विजेंद्र कुमार और टीम ने मंगलवार को आरोपी मंजू को पकड़कर जयपुर एसओजी को सुपुर्द किया था।