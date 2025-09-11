Rajasthan: ब्लूटूथ से ‘खेला’ कर बन गई सुपरवाइजर, अब SOG ने धर दबोचा, जानें कौन है मंजू बिश्नोई



बता दें कि आरोपी मंजू कुमारी बिश्नोई वर्तमान में बीकानेर के महिला अधिकारिता बज्जू में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि एसओजी ने ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह से सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) भर्ती परीक्षा 2018 में नकल कराने का मामला सामने आने पर गत वर्ष मामला दर्ज किया था।