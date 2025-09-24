राजस्थान में महिला IPS को ‘श्रीमती’ की जगह ‘श्री’ लिखा, ऐसी गलती पहले भी आ चुकी है सामने, इन अफसरों की हुई पोस्टिंग



बता दें कि इनमें दो अधिकारी ऐसे हैं, जो पति-पत्नी हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पीयूष दीक्षित को जयपुर में पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशनाराम को पुलिस अधीक्षक-प्रथम, सीआइडी (सीबी), पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कमल शेखावत को पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) और अवनीश कुमार शर्मा को कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आरएसी, कोटा पद पर लगाया है।