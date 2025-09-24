राजस्थान में महिला IPS को ‘श्रीमती’ की जगह ‘श्री’ लिखा, ऐसी गलती पहले भी आ चुकी है सामने, इन अफसरों की हुई पोस्टिंग

जयपुर: राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा से हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत पांच अधिकारियों का पदस्थापन किया। इन सभी को साल 2016 बैच में पदोन्नति दी गई है।
बता दें कि इनमें दो अधिकारी ऐसे हैं, जो पति-पत्नी हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पीयूष दीक्षित को जयपुर में पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशनाराम को पुलिस अधीक्षक-प्रथम, सीआइडी (सीबी), पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कमल शेखावत को पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) और अवनीश कुमार शर्मा को कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आरएसी, कोटा पद पर लगाया है।
कार्मिक विभाग के आदेश में महिला IPS कमल शेखावत के नाम के आगे श्रीमती की जगह श्री लिखा है। आईपीएस कमल शेखावत के नाम से पहले कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर मौजूद सिविल लिस्ट के रिकॉर्ड में भी श्रीमती की जगह श्री लिखा हुआ है।
यह पहला मौका नहीं है, जब इस तरह की चूक हुई है। कार्मिक विभाग जब ट्रांसफर या पोस्टिंग आदेश निकालता है तो उसकी एक-एक कॉपी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, भारत सरकार सहित कई जगह भेजी जाती है। आदेशों में इस तरह की गलतियों पर पहले भी संशोधित आदेश जारी होते रहे हैं।
पीयूष दीक्षित - एसपी सिक्योरिटी, जयपुर
विश्नाराम - एसपी-1, सीआईडी सीबी, जयपुर
पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ - एसपी-2, एसीबी, जयपुर
कमल शेखावत - एसपी सतर्कता, जयपुर
अवनीश कुमार शर्मा - कमांडेंट, सेकंड बटालियन, कोटा