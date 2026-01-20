राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम से मणिपुर में लूट, बंदूक दिखाकर कार रुकवाई और वसूले पैसे, मैनेजर-ऑब्जर्वर गायब

Rajasthan Wushu-Archery Team Alleges Looting in Manipur (Patrika Photo)
Rajasthan National School Championship Team: जयपुर: मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित 69वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौट रही राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम के साथ लूट और उत्पीड़न की घटना सामने आई है। आरोप है कि संदिग्ध लोगों ने बंदूक दिखाकर टीम की कार रुकवाई और पैसे वसूले। बच्चों और उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है।
वीडियो में एक परिजन बता रहा है कि 13 जनवरी की रात करीब 12.30 बजे टीम दीमापुर से इम्फाल जा रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने अचानक कार रुकवाई और ड्राइवर को ले गए। करीब 15 मिनट बाद ड्राइवर आया। उन्होंने जबरन वसूली की। इस मामले में राजस्थान टीम के साथ गए कोच सोहनराम से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन बंद मिला।
वीडियो में एक खिलाड़ी बताती है कि बालिकाओं की टीम ने पहला और बालकों ने दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि ओवरऑल राजस्थान टीम उपविजेता रही। कुल 52 खिलाड़ी प्रतियोगिता में गए थे। लेकिन केवल 24 की टिकट कराई गई और वे भी कंफर्म नहीं थीं। खिलाड़ी ने कहा कि इतनी ट्रॉफियां होने के बावजूद वे लोग शौचालय के बाहर सामान रखकर यात्रा करने को मजबूर हुए।
एक परिजन ने आरोप लगाया कि टीम मैनेजर और ऑब्जर्वर सुरेंद्र गुर्जर बच्चों को छोड़कर चले गए और कॉल तक नहीं उठाए। बाद में मैसेज कर बच्चों को जनरल कोच में लाने को कहा गया।
जनजातीय एकता समिति (सीओटीयू) ने इम्फाल में राजस्थान स्कूल वुशू टीम के साथ लूट और जबरन वसूली के आरोपों को भ्रामक और अपुष्ट बताया है। वहीं, राजस्थान वुशू संघ का कहना है कि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई, केवल लोकल ड्राइवर को रोका गया था और बातचीत के बाद उसे छोड़ दिया गया।
