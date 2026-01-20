राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम से मणिपुर में लूट, बंदूक दिखाकर कार रुकवाई और वसूले पैसे, मैनेजर-ऑब्जर्वर गायब

Rajasthan National School Championship Team: जयपुर: मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित 69वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौट रही राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम के साथ लूट और उत्पीड़न की घटना सामने आई है। आरोप है कि संदिग्ध लोगों ने बंदूक दिखाकर टीम की कार रुकवाई और पैसे वसूले। बच्चों और उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है।