Rajasthan Youth Congress : काउंटडाउन शुरु- कौन होगा नया ‘कप्तान’? 30 नेताओं के नाम ‘शार्ट लिस्ट’, देखें पूरी सूची 

1 हीरालाल दिव्यांग (Handicap)

2 प्रकाश मीणा एसटी (ST)

3 मनोज मीणा एसटी (ST)

4 भगवती मीणा (महिला) एसटी (ST)

5 दिव्यानी कटारा (महिला) एसटी (ST)

6 सोना ताबियार (महिला) एसटी (ST)

7 आशीष बैरवा एससी (SC)

8 शीतल वर्मा (महिला) एससी (SC)

9 छगन लाल एससी (SC)

10 निर्मा मेघवाल (महिला) एससी (SC)

11 राहुल खान अल्पसंख्यक (Minority)

12 मोहित मल्होत्रा अल्पसंख्यक (Minority)

13 सलमा पिनारा (महिला) अल्पसंख्यक (Minority)

14 यास्मीन बानू (महिला) अल्पसंख्यक (Minority)

15 अल्फीजा अल्पसंख्यक (Minority)

16 ज़ुबेर खान अल्पसंख्यक (Minority)

17 निशा (महिला) ओबीसी (OBC)

18 यशवीर शूरा ओबीसी (OBC)

19 विकास मूंड ओबीसी (OBC)

20 मुकुल सिंह खिचर ओबीसी (OBC)

21 अभिषेक चौधरी ओबीसी (OBC)

22 अनिल चोपड़ा ओबीसी (OBC)

23 राजकुमार पारसवाल ओबीसी (OBC)

24 कार्तिक चौधरी ओबीसी (OBC)

25 पारस गुर्जर ओबीसी (OBC)

26 यशपाल सिंह शेखावत सामान्य (General)

27 विजय सिंह सामान्य (General)

28 अभय राज सिंह शेखावत सामान्य (General)

29 डिंपल सिंदल (महिला) सामान्य (General)