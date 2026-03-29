Rajasthan Youth Congress : काउंटडाउन शुरु- कौन होगा नया ‘कप्तान’? 30 नेताओं के नाम ‘शार्ट लिस्ट’, देखें पूरी सूची 

rajasthan youth congress
राजस्थान में सत्ता संघर्ष के बीच अब युवा कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। आगामी संगठनात्मक चुनावों और नियुक्तियों के मद्देनजर इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के दावेदारों की एक विशेष 'परफॉर्मर लिस्ट' जारी की है। इस सूची में उन नेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने संगठन के कार्यों और अभियानों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा, राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षरों के साथ जारी इस सूची ने प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर दिया है।
इस परफॉर्मर लिस्ट में सबसे ज्यादा दबदबा ओबीसी वर्ग का नजर आ रहा है। कुल 30 नामों में से 9 नाम इसी वर्ग से हैं।
यूथ कांग्रेस ने इस सूची के जरिए राजस्थान के सामाजिक ताने-बाने को छूने की कोशिश की है:
महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद करते हुए सूची में 9 महिला नेत्रियों को परफॉर्मर के रूप में चुना गया है।
|क्र. सं. (SNo)
|नाम (Name)
|जाति/श्रेणी (Caste Category)
|1
|हीरालाल
|दिव्यांग (Handicap)
|2
|प्रकाश मीणा
|एसटी (ST)
|3
|मनोज मीणा
|एसटी (ST)
|4
|भगवती मीणा (महिला)
|एसटी (ST)
|5
|दिव्यानी कटारा (महिला)
|एसटी (ST)
|6
|सोना ताबियार (महिला)
|एसटी (ST)
|7
|आशीष बैरवा
|एससी (SC)
|8
|शीतल वर्मा (महिला)
|एससी (SC)
|9
|छगन लाल
|एससी (SC)
|10
|निर्मा मेघवाल (महिला)
|एससी (SC)
|11
|राहुल खान
|अल्पसंख्यक (Minority)
|12
|मोहित मल्होत्रा
|अल्पसंख्यक (Minority)
|13
|सलमा पिनारा (महिला)
|अल्पसंख्यक (Minority)
|14
|यास्मीन बानू (महिला)
|अल्पसंख्यक (Minority)
|15
|अल्फीजा
|अल्पसंख्यक (Minority)
|16
|ज़ुबेर खान
|अल्पसंख्यक (Minority)
|17
|निशा (महिला)
|ओबीसी (OBC)
|18
|यशवीर शूरा
|ओबीसी (OBC)
|19
|विकास मूंड
|ओबीसी (OBC)
|20
|मुकुल सिंह खिचर
|ओबीसी (OBC)
|21
|अभिषेक चौधरी
|ओबीसी (OBC)
|22
|अनिल चोपड़ा
|ओबीसी (OBC)
|23
|राजकुमार पारसवाल
|ओबीसी (OBC)
|24
|कार्तिक चौधरी
|ओबीसी (OBC)
|25
|पारस गुर्जर
|ओबीसी (OBC)
|26
|यशपाल सिंह शेखावत
|सामान्य (General)
|27
|विजय सिंह
|सामान्य (General)
|28
|अभय राज सिंह शेखावत
|सामान्य (General)
|29
|डिंपल सिंदल (महिला)
|सामान्य (General)
|30
|पूजा भार्गव (महिला)
|सामान्य (General)
राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का पद हमेशा से ही मुख्यधारा की राजनीति की सीढ़ी रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज भी युवा कांग्रेस के माध्यम से ही ऊपर आए हैं। ऐसे में इस परफॉर्मर लिस्ट में शामिल अभिषेक चौधरी, यशवीर सुरा और अनिल चोपड़ा के बीच का मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। हाईकमान अब इन 30 परफॉर्मर्स के जमीनी काम और फीडबैक के आधार पर अंतिम फैसला लेगा।
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