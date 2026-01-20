Rajasthan: राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी पदमुक्त

यह आदेश मंगलवार को यूथ कांग्रेस प्रभारी विकास छींकारा, सह-प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षरों से जारी हुआ। आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व के निर्देश और संगठन की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। प्रभारी की रिपोर्ट में संगठन में अपेक्षित सक्रियता न दिखने और कई पदाधिकारियों के निष्क्रिय रहने का उल्लेख किया गया था।