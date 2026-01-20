20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी पदमुक्त

Rajasthan Youth Congress: राजस्थान यूथ कांग्रेस की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। लंबे समय से जारी निष्क्रियता और गुटबाजी की शिकायतों के बाद संगठन अब नई सक्रिय टीम के गठन की तैयारी में है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 20, 2026

Rajasthan Youth Congress, Rajasthan Youth Congress Latest News, Rajasthan Youth Congress Update News, Rajasthan Youth Congress Today News, Rajasthan Youth Congress State Executive Dissolved, Jaipur News, Rajasthan News, राजस्थान यूथ कांग्रेस, राजस्थान यूथ कांग्रेस लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस अपडेट न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस टुडे न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी भंग, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान यूथ कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान और बदलाव की अटकलों के बीच संगठन ने बड़ा निर्णय लेते हुए पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिए गए इस फैसले के साथ ही प्रदेश महासचिव, सचिव सहित सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

यह आदेश मंगलवार को यूथ कांग्रेस प्रभारी विकास छींकारा, सह-प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षरों से जारी हुआ। आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व के निर्देश और संगठन की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। प्रभारी की रिपोर्ट में संगठन में अपेक्षित सक्रियता न दिखने और कई पदाधिकारियों के निष्क्रिय रहने का उल्लेख किया गया था।

उपस्थिति संतोषजनक नहीं

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान यूथ कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी में करीब 344 पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें अधिकांश को लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय नहीं माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि धरना-प्रदर्शन, बैठकों और अभियान जैसे कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी।

दो माह पहले संगठन ने 200 से अधिक पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जिनमें से कई ने जवाब भी नहीं भेजा। कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी और धड़ेबंदी की शिकायतें भी सामने आई थीं, जो संगठनात्मक कामकाज को प्रभावित कर रही थीं।

यह वीडियो भी देखें

बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम

कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब संगठन नए सिरे से टीम तैयार करने की दिशा में काम करेगा। सूत्रों का कहना है कि आगामी चुनावी माहौल और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इस बार सक्रिय, जमीनी और निष्ठावान युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी है।

नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जल्द किए जाने का संकेत आदेश में भी दिया गया है। फैसले के बाद यूथ कांग्रेस में पदों के दावेदार नेताओं ने सक्रियता और लॉबिंग तेज कर दी है। इसे संगठन में बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Today Gold Silver Price: चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, कीमत 3 लाख के पार, सोना भी हुआ इतना महंगा
जोधपुर
Gold Silver, Gold Price, Today Gold Price, Silver Price, Today Silver Price, Today Gold Silver Price, Jodhpur News, सोना चांदी, सोना कीमत, टुडे सोना कीमत, चांदी कीमत, टुडे चांदी कीमत, टुडे सोना चांदी कीमत, जोधपुर न्यूज, Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी पदमुक्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

जयपुर

फूड कारोबारियों को राहत, आज लगेगा फूड लाइसेंस शिविर

Healthy Indian street food platter, Aloo tikki with dahi and sprouts, Chana chaat with lemon and herbs
जयपुर

Medical Education: डॉक्टर की योग्यता मेहनत नहीं सिस्टम से तय: पारदर्शी प्रक्रिया के अभाव में घुट रहा मेडिकल छात्रों का दम

Medical Education
शिक्षा

AI क्रांति: बिना छुए रिपेयर होंगी फीकी पड़ती हवेलियां और किले, राजस्थान को भी मिल सकती है संजीवनी

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.