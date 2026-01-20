Rajasthan: राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी पदमुक्त

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान यूथ कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान और बदलाव की अटकलों के बीच संगठन ने बड़ा निर्णय लेते हुए पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिए गए इस फैसले के साथ ही प्रदेश महासचिव, सचिव सहित सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
यह आदेश मंगलवार को यूथ कांग्रेस प्रभारी विकास छींकारा, सह-प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षरों से जारी हुआ। आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व के निर्देश और संगठन की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। प्रभारी की रिपोर्ट में संगठन में अपेक्षित सक्रियता न दिखने और कई पदाधिकारियों के निष्क्रिय रहने का उल्लेख किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, राजस्थान यूथ कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी में करीब 344 पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें अधिकांश को लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय नहीं माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि धरना-प्रदर्शन, बैठकों और अभियान जैसे कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी।
दो माह पहले संगठन ने 200 से अधिक पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जिनमें से कई ने जवाब भी नहीं भेजा। कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी और धड़ेबंदी की शिकायतें भी सामने आई थीं, जो संगठनात्मक कामकाज को प्रभावित कर रही थीं।
कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब संगठन नए सिरे से टीम तैयार करने की दिशा में काम करेगा। सूत्रों का कहना है कि आगामी चुनावी माहौल और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इस बार सक्रिय, जमीनी और निष्ठावान युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी है।
नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जल्द किए जाने का संकेत आदेश में भी दिया गया है। फैसले के बाद यूथ कांग्रेस में पदों के दावेदार नेताओं ने सक्रियता और लॉबिंग तेज कर दी है। इसे संगठन में बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
