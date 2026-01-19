Today Gold Silver Price: चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, कीमत 3 लाख के पार, सोना भी हुआ इतना महंगा

चीनी : 4100-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 4200-4600 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 610, शक्ति 595, डेयरी बेस्ट 575, पालीवाल 540, शुभम 550, नमन 590, क्षीर 610, पारस 600 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2530, पोस्टलाइन 2350, सोना 2350, सिटीजन मूंगफली 2580, डायमंड 2690, फॉर्चून 2340, महाकोश 2250, श्रीजी 2200, विभोर 2200, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2500, इंजन मूंगफली फिल्टर 2800, वीर बालक सरसों 2730, सोया लोकल 2150, फोरविन सोयाबीन तेल 2225, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2100 व कॉटन सीड ऑयल 2180-2230 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 17100-23500, ईसबगोल 10500-14225, सौंफ 8000-9100, धनिया 8000-9375, मैथी 5000-5500, पीली सरसों 8000-8500, रायड़ा 5900-6211, मूंग 5000-5950, मोठ 4200-4670 व ग्वार 5200-5330 रुपए प्रति क्विंटल।