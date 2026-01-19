Today Gold Silver Price: चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, कीमत 3 लाख के पार, सोना भी हुआ इतना महंगा

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में सोमवार को जीरा व ईसब में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 500-600 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-200 रुपए तेजी दर्ज की गई। अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना के भावों में तेजी व चांदी के भावों में उछाल देखा गया। सोना के भावों में प्रति दस ग्राम 2500 रुपए, जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 11500 रुपए की तेजी दर्ज की गई और चांदी प्रति किलोग्राम तीन लाख रुपए पार कर गई।
अनाज भाव : ग्वारगम 10800-10850, ग्वार डिलीवरी 4500-4800, ग्वार लोकल 4200-4500, मूंग 4800-7500, मोठ 5000-5500, चना 5350-5400, सरसों 8500-9500, रायड़ा 6300-6500, काला तिल 9500-11000, तारामीरा 5500-5600, मतीराबीज 17000-19000, गेहूं 2800-4000, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2700, जौ 2450-2475 व मक्की 1800-2000 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन: दाल चना 6800-7200, मूंग मोगर 9500-9900, मूंग दाल 8800-10100, उड़द दाल 9400-10000, उड़द मोगर 9700-11700, काबली चना 7500-11500, मोठ मोगर 8200-8500, अरहर दाल 8700-11500, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6900-7400 व मौसमी चना 6500-7000, काला चना 7700 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 11000-13500, धनिया दाल 10000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 18000-19000, मैथी 5800-6200, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 20500-21500 व गोटा 34000-36000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4100-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4200-4600 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 610, शक्ति 595, डेयरी बेस्ट 575, पालीवाल 540, शुभम 550, नमन 590, क्षीर 610, पारस 600 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2530, पोस्टलाइन 2350, सोना 2350, सिटीजन मूंगफली 2580, डायमंड 2690, फॉर्चून 2340, महाकोश 2250, श्रीजी 2200, विभोर 2200, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2500, इंजन मूंगफली फिल्टर 2800, वीर बालक सरसों 2730, सोया लोकल 2150, फोरविन सोयाबीन तेल 2225, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2100 व कॉटन सीड ऑयल 2180-2230 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 17100-23500, ईसबगोल 10500-14225, सौंफ 8000-9100, धनिया 8000-9375, मैथी 5000-5500, पीली सरसों 8000-8500, रायड़ा 5900-6211, मूंग 5000-5950, मोठ 4200-4670 व ग्वार 5200-5330 रुपए प्रति क्विंटल।
स्टैंडर्ड सोना 1,48,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,47,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 3,04,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,98,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.40 बजे)
