Rajasthan: दूदू में फर्जीवाड़े का जेजेएम पार्ट-2, बोगस बिलों पर सरकारी खजाने से कर डाले 92 लाख फर्म के नाम

जयपुर। जिले के दूदू में पेयजल परियोजनाओं में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों के बाद हटाए गए जलदाय विभाग के दूदू अधिशासी अभियंता जितेन्द्र शर्मा और दूदू में पेयजल परियोजनाओं पर काम कर रही फर्म की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विभाग की एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दूदू में भी जल जीवन मिशन की तरह बिना काम किए फर्मों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। दूदू के 71 गांवों में पेयजल परियोजनाओं के रख रखाव का 3 करोड़ से अधिक का टेंडर लेने वाली फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया ने अधिशासी अभियंता शर्मा की मिलीभगत से 35 की जगह केवल कर्मचारी तैनात किया।