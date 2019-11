रिश्तेदार ही बना दरिंदा: चलती बस में 12 साल की बालिका से किया बलात्कार

( rape in bus ) मध्यप्रदेश से जयपुर बस में सफर के दौरान एक रिश्तेदार ने बालिका से बलात्कार ( girl rape in jaipur ) किया। जवाहर सर्किल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रिश्तेदार को रविवार शाम हिरासत में लिया है। ( rape in jaipur )