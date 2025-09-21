Rajasthan: आकाश में दिखा दुर्लभ नजारा, लोगों के बीच बना कौतूहल का विषय

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार देर रात आकाश में दुर्लभ नजारा देखा गया। सैकड़ों मीटर लंबी तेज रोशनी को जिसने भी देखा, हैरान था। ऐसा लग रहा था, जैसे आकाश में आतिशबाजी हो रही हो।
खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना संभवाहः एक बोलाइड (एक प्रकार का उल्कापिंड) थी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तेज घर्षण और गर्मी से टुकड़ों में बिखर गया।
आमतौर पर उल्कापात को एक सीधी तेज चमकदार रोशनी के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह नजारा 30 से 40 सेकंड तक देखा गया, जो आसामान्य है। कुछ लोग इसे अंतरिक्ष का मलबा या सैटेलाइट के टुकड़े बता रहे हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलकर नाष्ट ही गए।
आसमान में हुई खगोलीय घटना ने लोगों के बीच में कौतूहल पैदा कर दिया। रात को जयपुर के अलग-अलग हिस्सों से आसमान में टूटते हुए तारों का समूह दिखाई दिया। इस तेज रोशनी ने लोगों का ध्यान खींचा। इस नजारे को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद भी किया।
बीएम बिड़ला तारामंडल के पूर्व निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि जयपुर के अलावा ये कोटपूतली, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, गुडगांव, नोएडा, आगरा, मथुरा व अलीगढ़ में भी देखे गए। खगोलविद राहुल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में उल्का पिंड पहले भी कई बार गिर चुके हैं, जिन्हें पहचानकर आधिकारिक नाम भी दिए गए हैं। रात को हुई यह घटना सेटेलाइट के टुकडे हो सकते हैं।