Rajasthan: आकाश में दिखा दुर्लभ नजारा, लोगों के बीच बना कौतूहल का विषय

बीएम बिड़ला तारामंडल के पूर्व निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि जयपुर के अलावा ये कोटपूतली, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, गुडगांव, नोएडा, आगरा, मथुरा व अलीगढ़ में भी देखे गए। खगोलविद राहुल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में उल्का पिंड पहले भी कई बार गिर चुके हैं, जिन्हें पहचानकर आधिकारिक नाम भी दिए गए हैं। रात को हुई यह घटना सेटेलाइट के टुकडे हो सकते हैं।