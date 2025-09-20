IMD Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने मारी पलटी, अगले 180 मिनट में 23 जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में अगले 3 घंटे में 23 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में मेघगर्जन के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कहीं-कहीं 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।