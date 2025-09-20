Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने मारी पलटी, अगले 180 मिनट में 23 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान से मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज ​बदला हुआ है। जानें अगले 3 घंटे में कहां-कहां होगी बारिश?

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 20, 2025

फाइल फोटो

Rajasthan Weather Today: जयपुर। राजस्थान से मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज ​बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 180 मिनट में प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान के भीलवाड़ा और बूंदी जिले में भारी बारिश हुई। वहीं, पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह मेघगर्जन के साथ बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश भीलवाड़ा के बिजोलिया में 100 मिलीमीटर दर्ज की गई।

राजस्थान में अगले 3 घंटे में 23 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में मेघगर्जन के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कहीं-कहीं 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

IMD Alert 20 September : राजस्थान में 3 घंटे में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
जयपुर
IMD Alert 20 September Meteorological Department issued Warning Today in 3 hours Rajasthan in 20 districts Rain

जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश से मानसून की विदाई का सिलसिला जारी है। अभी दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की वापसी रेखा राजस्थान के पिलानी और अजमेर होते हुए गुजर रही है।

मानसून की विदाई के बीच प्रदेश में नया वेदर सिस्टम एक्टिव है। जिसके चलते दो दिन से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की मानें तो कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में आगामी 3-4 दिन बारिश होने की संभावना है।

Tonk Protest: सोशल मीडिया पोस्ट पर विवादित पोस्ट के बाद मचा बवाल, सड़कों पर उतरे लोग
टोंक
Tonk-Protest

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने मारी पलटी, अगले 180 मिनट में 23 जिलों में बारिश का अलर्ट

