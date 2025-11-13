RAS Exam 2023: आरपीएससी ने दी बड़ी राहत, मुख्य परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को मिलेगा पुनर्गणना का अवसर

आयोग सचिव के अनुसार, 2 जनवरी 2025 को जारी मुख्य परीक्षा परिणाम के अंतर्गत आने वाले सभी साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थी, साथ ही उपरोक्त वर्णित हॉरिजोंटल श्रेणी के असफल अभ्यर्थी 17 नवंबर से 26 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक पुनर्गणना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर "एग्जाम डैशबोर्ड" में उपलब्ध लिंक के माध्यम से पूरी की जा सकेगी।