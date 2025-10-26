“थप्पड़ बाज RAS अफसर की कुंडली! छोटू लाल ने 3 बार किया ‘कांड’, जानें क्यों हमेशा विवादों में रहे ये SDM”

पहली पत्नी पूनम शर्मा, SDM छोटूलाल शर्मा और दूसरी पत्नी दीपिका व्यास (फोटो-एक्स)
DOP Records Chotu Lal Sharma: फ्यूल भराने के दौरान पंप कर्मी और एसडीएम छोटू लाल शर्मा के बीच हुए विवाद के बाद उनके बारे में लगातार नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं। उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए हैं और खुद को निर्दोष बताया है। इस बीच उनकी पूर्व पत्नी के भी कुछ वीडियो सामने आए हैं , जिनमें पूर्व पत्नी उन पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने फिलहाल छोटूराम को सस्पेंड कर दिया है। वे आरएएस अधिकारी हैं।
सस्पेंशन के दौरान उन्हें कहां हाजिरी देनी होगी, सरकार ने यह भी तय कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच अब नई जानकारी सामने आ रही है। छोटू राम अपनी नौकरी में विवाद और अन्य कारणों के चलते पहले भी तीन बार सजा पा चुके हैं। उन्हें सरकार पहले भी तीन बार एपीओ कर चुकी है। डीओपी में उनके बारे में दर्ज जानकारी के अनुसार साल 2015 में नवम्बर माह में उन्होंने जयपुर में ट्रेनिंग की थी। उसके बाद सबसे पहले पोस्टिंग भीलवाड़ा में हुई थी। लेकिन पहली पोस्टिंग में ही सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया था।
उसके बाद भीलवाड़ा, बाड़मेर और टोंक में भी सरकार ने उन्हें जिम्मेदारियां दीं। लेकिन साल 2019 में अक्टूबर-नवम्बर माह में सरकार ने उन्हें फिर से एपीओ कर दिया था। कुछ समय तक उन्हें एपीओ ही रखा गया। उसके बाद फिर से उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया। इस बार उन्हें अलवर जिले में जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौडगढ़ में भी उन्होंने काम संभाला। लेकिन इस साल जुलाई में फिर से कोई कांड़ कर दिया और सरकार ने उन्हें फिर से एपीओ कर दिया।
जुलाई में ही कुछ दिन एपीओ रहने के बाद उन्हें फिर से सरकार ने काम सौंपा। इस बार प्रतापगढ़ जिले में लगाया गया। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कांड किया कि सरकार ने उन्हें अब सस्पेंड ही कर दिया।
