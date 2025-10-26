Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

“थप्पड़ बाज RAS अफसर की कुंडली! छोटू लाल ने 3 बार किया ‘कांड’, जानें क्यों हमेशा विवादों में रहे ये SDM”

RAS Officer Chotu Lal Controversy: इस बीच उनकी पूर्व पत्नी के भी कुछ वीडियो सामने आए हैं , जिनमें पूर्व पत्नी उन पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने फिलहाल छोटूराम को सस्पेंड कर दिया है। वे आरएएस अधिकारी हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 26, 2025

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row

पहली पत्नी पूनम शर्मा, SDM छोटूलाल शर्मा और दूसरी पत्नी दीपिका व्यास (फोटो-एक्स)

DOP Records Chotu Lal Sharma: फ्यूल भराने के दौरान पंप कर्मी और एसडीएम छोटू लाल शर्मा के बीच हुए विवाद के बाद उनके बारे में लगातार नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं। उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए हैं और खुद को निर्दोष बताया है। इस बीच उनकी पूर्व पत्नी के भी कुछ वीडियो सामने आए हैं , जिनमें पूर्व पत्नी उन पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने फिलहाल छोटूराम को सस्पेंड कर दिया है। वे आरएएस अधिकारी हैं।

सस्पेंशन के दौरान उन्हें कहां हाजिरी देनी होगी, सरकार ने यह भी तय कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच अब नई जानकारी सामने आ रही है। छोटू राम अपनी नौकरी में विवाद और अन्य कारणों के चलते पहले भी तीन बार सजा पा चुके हैं। उन्हें सरकार पहले भी तीन बार एपीओ कर चुकी है। डीओपी में उनके बारे में दर्ज जानकारी के अनुसार साल 2015 में नवम्बर माह में उन्होंने जयपुर में ट्रेनिंग की थी। उसके बाद सबसे पहले पोस्टिंग भीलवाड़ा में हुई थी। लेकिन पहली पोस्टिंग में ही सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया था।

उसके बाद भीलवाड़ा, बाड़मेर और टोंक में भी सरकार ने उन्हें जिम्मेदारियां दीं। लेकिन साल 2019 में अक्टूबर-नवम्बर माह में सरकार ने उन्हें फिर से एपीओ कर दिया था। कुछ समय तक उन्हें एपीओ ही रखा गया। उसके बाद फिर से उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया। इस बार उन्हें अलवर जिले में जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौडगढ़ में भी उन्होंने काम संभाला। लेकिन इस साल जुलाई में फिर से कोई कांड़ कर दिया और सरकार ने उन्हें फिर से एपीओ कर दिया।

जुलाई में ही कुछ दिन एपीओ रहने के बाद उन्हें फिर से सरकार ने काम सौंपा। इस बार प्रतापगढ़ जिले में लगाया गया। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कांड किया कि सरकार ने उन्हें अब सस्पेंड ही कर दिया।

ये भी पढ़ें

SDM के बाद अब तहसीलदार का कारनामा, सरकार ने बिना समय गवाएं कर दिया निलंबित
करौली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / “थप्पड़ बाज RAS अफसर की कुंडली! छोटू लाल ने 3 बार किया ‘कांड’, जानें क्यों हमेशा विवादों में रहे ये SDM”

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में घटेगी उपखंड मुख्यालयों की संख्या? तहसील-उपखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी; जल्द तस्वीर होगी साफ

cm-bhajanlal
जयपुर

राजस्थान के 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा बड़ा सुधार, 2 हजार से अधिक बनेंगे ‘आदर्श केंद्र’

Rajasthan 14000 Anganwadi centres
जयपुर

Photos: जयपुर में नई तकनीक का कमाल, धरातल से मकान को उठाया गया 3 फीट ऊपर, बारिश में डूबने का झंझट खत्म

Jaipur
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और बिजली गिरने के आसार, मौसम विभाग ने दी ये सलाह

IMD Alert
जयपुर

जयपुर: डिप्टी सीएम ने सीज की बस, महिला यात्रियों का डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा

Deputy-CM-seizes-bus
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.