एक साल की बेटी, सरकारी नौकरी और घर… सेल्फ स्टडी करते हुए RAS में पाई 6th रैंक, Super Mom ने बताया क्या था सबसे मुश्किल…

राशि के लिए यह सफर किसी तपस्या से कम नहीं था। उनके पति महेश कुमावत आरजेएस (RJS) अधिकारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी, उनकी मासूम बेटी। जब राशि ने मन लगाकर तैयारी शुरू की, तब मेरी बेटी सिर्फ एक साल की थी। छोटी बच्ची को संभालना, ऑफिस जाना, घर का सारा काम करना… यह सब करते हुए हर दिन पढ़ाई के लिए समय निकालना सबसे कठिन समय था। ऑफिस जाने से पहले सुबह का समय या देर रात, जब भी मौका मिलता, वह अपनी किताबों के साथ बैठ जाती थीं। लगातार तीन साल तक उन्होंने इसी रूटीन को फॉलो किया। कोचिंग की मोटी फीस या भीड़ में जाने के बजाय, उन्होंने केवल टेस्ट सीरीज और खुद के नोट्स पर भरोसा किया। यह आत्मविश्वास और अनुशासन ही था, जो उनका साथी बना।