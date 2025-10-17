Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एक साल की बेटी, सरकारी नौकरी और घर… सेल्फ स्टडी करते हुए RAS में पाई 6th रैंक, Super Mom ने बताया क्या था सबसे मुश्किल…

RAS Rashi Kumawat Success Story: जयपुर निवासी राशि कुमावत बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही हैं। 10वीं में 96.4% और 12वीं में 92.8% अंक हासिल किए। इसके बाद एमएनआईटी (MNIT) जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। 2019 में सूचना सहायक की सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद भी, प्रशासनिक सेवा का उनका सपना ज़िंदा रहा

2 min read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 17, 2025

RAS Rashi Kumawat Family Photo

Super Mom Rashi Kumawat Success Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने जब बुधवार देर रात RAS मुख्य परीक्षा-2023 का अंतिम परिणाम जारी किया, तो खुशियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। इस ऐतिहासिक लिस्ट में 972 नए प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, लेकिन सबसे खास बात है टॉप-10 में जयपुर की एक 'सुपरमॉम' का नाम।

जयपुर के लेबर डिपार्टमेंट में सूचना सहायक (Information Assistant) के पद पर कार्यरत राशि कुमावत ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन के दम पर पूरे राजस्थान में छठवीं रैंक (6th Rank) हासिल की है। यह सफलता उन्हें बिना किसी कोचिंग, केवल सेल्फ-स्टडी के बूते मिली है। उनकी कहानी नौकरी और घर की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहीं हर महिला के लिए एक बड़ा सबक है।

गोल्ड मेडलिस्ट से RAS अधिकारी तक का सफर

जयपुर निवासी राशि कुमावत बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही हैं। 10वीं में 96.4% और 12वीं में 92.8% अंक हासिल किए। इसके बाद एमएनआईटी (MNIT) जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। 2019 में सूचना सहायक की सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद भी, प्रशासनिक सेवा का उनका सपना ज़िंदा रहा। राशि ने बताया, "2021 में मैंने पहली बार RAS एग्जाम दिया था, लेकिन प्री (Pre) भी नहीं निकला। हार मानने की बजाय, मैंने खुद पर विश्वास किया और ठान लिया कि अगली बार मैं बिना कोचिंग यह परीक्षा पास करूंगी।"

जब गोद में बेटी थी और मेज पर किताबें

राशि के लिए यह सफर किसी तपस्या से कम नहीं था। उनके पति महेश कुमावत आरजेएस (RJS) अधिकारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी, उनकी मासूम बेटी। जब राशि ने मन लगाकर तैयारी शुरू की, तब मेरी बेटी सिर्फ एक साल की थी। छोटी बच्ची को संभालना, ऑफिस जाना, घर का सारा काम करना… यह सब करते हुए हर दिन पढ़ाई के लिए समय निकालना सबसे कठिन समय था। ऑफिस जाने से पहले सुबह का समय या देर रात, जब भी मौका मिलता, वह अपनी किताबों के साथ बैठ जाती थीं। लगातार तीन साल तक उन्होंने इसी रूटीन को फॉलो किया। कोचिंग की मोटी फीस या भीड़ में जाने के बजाय, उन्होंने केवल टेस्ट सीरीज और खुद के नोट्स पर भरोसा किया। यह आत्मविश्वास और अनुशासन ही था, जो उनका साथी बना।

परिवार का सहयोग और सफलता का मंत्र

राशि अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय अपने परिवार और ईश्वर को देती हैं। उनके ससुराल और पीहर पक्ष दोनों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला, जिसने उन्हें इस 'अकेले युद्ध' को जीतने की हिम्मत दी। राशि कुमावत आज लाखों महिलाओं के लिए एक 'रोल मॉडल' हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, तो नौकरी, मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपके सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकतीं। अब जिस भी विभाग में उन्हें पोस्टिंग मिलेगी, वह पूरी निष्ठा और सेवाभाव से कार्य करेंगी।

ये भी पढ़ें

दिवाली से पहले जयपुर में बड़ा एक्शन, तीन हजार किलो से ज्यादा मिल्के केक फेंका
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एक साल की बेटी, सरकारी नौकरी और घर… सेल्फ स्टडी करते हुए RAS में पाई 6th रैंक, Super Mom ने बताया क्या था सबसे मुश्किल…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी; खाली करवाया कैंपस

St. Xavier's School receives threat
जयपुर

Jaipur Traffic : दिवाली में 21 अक्टूबर तक बदली जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए

Jaipur traffic system changed for Diwali till 21 October diversions and restrictions imposed on several routes
खास खबर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्च व शिमला मिर्च महंगी, गोभी-टमाटर के दाम भी चढ़े

जयपुर

RAS Topper: कुशल चौधरी की सफलता से युवाओं को संदेश, “सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस”

जयपुर

एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान की सड़कों पर दौड़ते ‘मौत के ताबूत’, ये रहे सबूत, दर्दनाक हादसे के बाद भी नहीं लिया सबक

Rajasthan Patrika Exclusive Ground Report
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.