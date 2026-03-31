RBSE 12th Arts Result 2026: कला वर्ग में राजसमंद ने मारी बाजी, जयपुर टॉप-10 की सूची से बाहर

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने जारी किया रिजल्ट, पत्रिका फोटो
RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं बोर्ड कला वर्ग का रिजल्ट आज जारी हुआ है। शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से कला वर्ग समेत विज्ञान और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट भी जारी किया है। कला वर्ग के रिजल्ट में इस बार राजसमंद जिला अव्वल रहा। जबकि जयपुर जिला टॉप- 10 जिलों की सूची में स्थान बनाने में पिछड़ गया है।
बोर्ड से जारी हुए रिजल्ट के अनुसार राजसमंद जिला इस बार कला वर्ग के परिणाम में टॉप परफार्मर रहा है। राजसमंद जिले का कुल परीक्षा परिणाम 98.70% रहा। प्रदेश के 16 जिलों में 98 फीसदी से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में सफल रहे। इनमें से बाड़मेर जिला 98.11 फीसदी परिणाम के साथ सूची में अंतिम स्थान पर रहा।
|क्रम
|जिला
|कुल प्रतिशत (%)
|1
|राजसमंद
|98.70%
|2
|चित्तौड़गढ़
|98.61%
|3
|डीडवाना-कुचामन
|98.58%
|4
|सिरोही
|98.52%
|5
|पाली
|98.47%
|6
|फलोदी
|98.43%
|7
|भीलवाड़ा
|98.42%
|8
|जालोर
|98.41%
|9
|नागौर
|98.38%
|10
|कोटपूतली-बहरोड़
|98.38%
|11
|बाड़मेर
|98.11%
|12
|सीकर
|98.14%
|13
|अजमेर
|98.14%
|14
|बालोतरा
|98.16%
|15
|जोधपुर
|98.17%
|16
|ब्यावर
|98.21%
कला वर्ग में जयपुर जिले का प्रदर्शन अच्छा जरूर रहा लेकिन जयपुर जिला टॉप 10 जिलों की सूची में इस बार शामिल नहीं हो सका है। इस बार जिले का कला वर्ग परीक्षा परिणाम 97.15 फीसदी रहा जो पिछले सत्र के रिजल्ट की तुलना में आंशिक रूप से कम रहा है।
|वर्ष
|कला (प्रतिशत)
|2025
|97.78%
|2024
|96.88%
|2023
|92.35%
|2022
|96.33%
|2021
|99.21%
|2020
|90.17%
प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। कला वर्ग का रिजल्ट कुल 97.54 फीसदी रहा, हालांकि यह गत वर्ष की तुलना में 0.24 फीसदी कम रहा है।
परीक्षा में 96.68 छात्र उत्तीर्ण हुए वहीं छात्राओं का रिजल्ट 98.29 फीसदी रहा।
कला वर्ग में नव्या मीणा और नरपत टॉपर संयुक्त रूप से रहे। दोनों ने परीक्षा में 99.6 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं।
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