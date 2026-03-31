RBSE 12th Arts Result 2026: कला वर्ग में राजसमंद ने मारी बाजी, जयपुर टॉप-10 की सूची से बाहर

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। कला वर्ग का रिजल्ट कुल 97.54 फीसदी रहा, हालांकि यह गत वर्ष की तुलना में 0.24 फीसदी कम रहा है।

परीक्षा में 96.68 छात्र उत्तीर्ण हुए वहीं छात्राओं का रिजल्ट 98.29 फीसदी रहा।

कला वर्ग में नव्या मीणा और नरपत टॉपर संयुक्त रूप से रहे। दोनों ने परीक्षा में 99.6 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं।