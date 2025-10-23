Motivational: जानें कौन है जयपुर की सलोनी जो स्विट्जरलैंड में बिखेर रही राजस्थान की चमक, पेरिस पैरालंपिक में मिला था स्पेशल इनविटेशन

वहीं दूसरी ओर मैंने अपनी एजुकेशन पर भी फोकस रखा। जयपुर में अपनी पढ़ाई के बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए मैंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी मैंने कॉलेज टीम की कप्तानी की। आगे की एजुकेशन के लिए मैं विदेश गई और स्पोर्ट्स को ही अपना कॅरियर चुना और अभी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को कवर कर रही हूं। गुलाबीनगर की सलोनी गुप्ता नेे स्विट्जरलैंड से पत्रिका से बात करते हुए यह कहा।