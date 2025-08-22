Red Alert: राजस्थान में 23 अगस्त को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित, 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश से कई जगह बाढ जैसे हालात हो गए हैं। नदियों व नालों में उफान आया गया है। रेल पटरियां डूब गई हैं। बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुलने लगे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में सवाईमाधोपुर में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। यहां दस इंच से अधिक बारिश हुई है।

इधर मौसम विभाग ने शनिवार का भी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के चित्तौडगढ़़ व भीलवाड़ा जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। इन इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है।

इसके अलावा बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर व पाली जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है।