Red Alert: राजस्थान में 23 अगस्त को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित, 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश से कई जगह बाढ जैसे हालात हो गए हैं। नदियों व नालों में उफान आया गया है। रेल पटरियां डूब गई हैं। बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुलने लगे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में सवाईमाधोपुर में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। यहां दस इंच से अधिक बारिश हुई है।
इधर मौसम विभाग ने शनिवार का भी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के चित्तौडगढ़़ व भीलवाड़ा जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। इन इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है।
इसके अलावा बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर व पाली जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आज उदयपुर, कोटा व जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश व कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर संभाग के अधिकांश भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
इसी तरह दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश व एक-दो स्थानों पर अत्यंत बारिश की गतिविधियां आगामी तीन दिन तक रह सकती है। इसी तरह पश्चिम राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढोत्तरी की संभावना है।
जयपुर। जयपुर, अजमेर व टोंक जिले को प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध से फिर से खुशखबरी आने लगी है। राजस्थान के कई हिस्सों में कल से हो रही भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुलने लगे हैं।
22 अगस्त दोपहर दो बजे बांध के दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इस समय दो गेट एक-एक मीटर की हाइट पर खोल दिए गए हैं। इससे 12 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
बीसलपुर बांध के गेट इस बार 24 जुलाई को खुले थे। बांध के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में बांध के गेट खोले गए। बांध के गेट अब तक आठ बार खुले हैं। इनमें से छह बार अगस्त और एक बार सितम्बर में गेट खोले गए थे।