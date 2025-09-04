हैरिटेज निगम उपचुनाव का आज घोषित होगा रिजल्ट, भाजपा-कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

जयपुर। जिला निर्वाचन आयोग ने बुधवार को हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में उपचुनाव करवाए। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया। सुबह बारिश के कारण मतदाताओं का मतदान को लेकर उत्साह कम नजर आया, लेकिन दोपहर बाद मतदान ने गति पकड़ी। पार्षद चुनने के लिए 8 हजार, 130 मतदाताओं में से शाम तक 46.06 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
वार्ड 63 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव में भाजपा से रितु नंदवाना, कांग्रेस से भानु सैनी व निर्दलीय सीमा मीणा चुनाव मैदान में उतरीं। मतदान 7 केन्द्रों पर हुआ। जहां सुबह से ही भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में अधिक से अधिक वोटिंग कराने में जुटे रहे।
दोपहर एक बजे तक मतदान की गति काफी धीमी रही। सुबह 9 बजे तक 6.50 प्रतिशत मतदान हुआ, 11 बजे तक 13.65 प्रतिशत और दोपहर एक बजे तक 17.89 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक 36.21 प्रतिशत और शाम तक 46.06 प्रतिशत मतदान हुआ।
सिंधु नगर स्थित एक मतदान केन्द्र के बाहर कुछ लोगों ने मतदाता सूची में नाम नहीं होने की शिकायत भी की। मतदाता पहचान पत्र लेकर वोट डालने पहुंचे नवाब कुरैशी ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है।
एक मतदान केन्द्र के बाहर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, भाजपा नेता चन्द्र मनोहर बटवाड़ा और जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर. आर. तिवाड़ी एक साथ नजर आए।
आज यानी गुरुवार को सुबह 9 बजे से बनीपार्क स्थित महारानी स्कूल में मतगणना होगी, साथ ही चुनाव परिणाम भी जारी किया जाएगा।