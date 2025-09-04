Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

हैरिटेज निगम उपचुनाव का आज घोषित होगा रिजल्ट, भाजपा-कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

सुबह बारिश के कारण मतदाताओं का मतदान को लेकर उत्साह कम नजर आया, लेकिन दोपहर बाद मतदान ने गति पकड़ी। पार्षद चुनने के लिए 8 हजार, 130 मतदाताओं में से शाम तक 46.06 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज परिणाम जारी होंगे।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 04, 2025

election result
फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। जिला निर्वाचन आयोग ने बुधवार को हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में उपचुनाव करवाए। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया। सुबह बारिश के कारण मतदाताओं का मतदान को लेकर उत्साह कम नजर आया, लेकिन दोपहर बाद मतदान ने गति पकड़ी। पार्षद चुनने के लिए 8 हजार, 130 मतदाताओं में से शाम तक 46.06 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

वार्ड 63 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव में भाजपा से रितु नंदवाना, कांग्रेस से भानु सैनी व निर्दलीय सीमा मीणा चुनाव मैदान में उतरीं। मतदान 7 केन्द्रों पर हुआ। जहां सुबह से ही भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में अधिक से अधिक वोटिंग कराने में जुटे रहे।

ये भी पढ़ें

Good News : जयपुर सहित राजस्थान के 19 जिलों में बनेंगे 7 KM लंबे ‘मॉडल कॉरिडोर’, दिया कुमारी ने भी कही बड़ी बात
जयपुर
Good News Jaipur including Rajasthan 19 districts built 7 km Long Model Corridor Diya Kumari said something big

दोपहर बाद हुई तेजी से वोटिंग

दोपहर एक बजे तक मतदान की गति काफी धीमी रही। सुबह 9 बजे तक 6.50 प्रतिशत मतदान हुआ, 11 बजे तक 13.65 प्रतिशत और दोपहर एक बजे तक 17.89 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक 36.21 प्रतिशत और शाम तक 46.06 प्रतिशत मतदान हुआ।

मतदाता सूची में नाम नहीं होने की शिकायत

सिंधु नगर स्थित एक मतदान केन्द्र के बाहर कुछ लोगों ने मतदाता सूची में नाम नहीं होने की शिकायत भी की। मतदाता पहचान पत्र लेकर वोट डालने पहुंचे नवाब कुरैशी ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है।

साथ नजर आए नेता

एक मतदान केन्द्र के बाहर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, भाजपा नेता चन्द्र मनोहर बटवाड़ा और जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर. आर. तिवाड़ी एक साथ नजर आए।

आज होगी मतगणना

आज यानी गुरुवार को सुबह 9 बजे से बनीपार्क स्थित महारानी स्कूल में मतगणना होगी, साथ ही चुनाव परिणाम भी जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर के SMS अस्पताल ने रचा इतिहास; दुनिया का पहला पॉलिमर माइट्रल वाल्व प्रत्यारोपण सफल
जयपुर
SMS Hospital

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Election

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हैरिटेज निगम उपचुनाव का आज घोषित होगा रिजल्ट, भाजपा-कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट