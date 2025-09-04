हैरिटेज निगम उपचुनाव का आज घोषित होगा रिजल्ट, भाजपा-कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला

जयपुर। जिला निर्वाचन आयोग ने बुधवार को हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में उपचुनाव करवाए। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया। सुबह बारिश के कारण मतदाताओं का मतदान को लेकर उत्साह कम नजर आया, लेकिन दोपहर बाद मतदान ने गति पकड़ी। पार्षद चुनने के लिए 8 हजार, 130 मतदाताओं में से शाम तक 46.06 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।