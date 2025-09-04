जयपुर के SMS अस्पताल ने रचा इतिहास; दुनिया का पहला पॉलिमर माइट्रल वाल्व प्रत्यारोपण सफल

डॉ. मोहित शर्मा ने बताया कि यह वाल्व विशेष रूप से रूमेटिक हृदय रोग से पीड़ित युवा मरीजों के लिए कारगर है। इस वाल्व पर शोध कार्य भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही हुआ, जिसका परिणाम प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. दीपक माहेश्वरी ने इसे हृदय वाल्व रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि बताया।