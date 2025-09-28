जयपुर के कैब चालकों ने शुरू की खुद की परिवहन सेवा, बाहरी कंपनियों की मनमानी से मिलेगी निजात

Jaipur Cab Drivers Launch Own Transport Service: बाहरी कैब कंपनियों की मनमाने नियमों से परेशान राजधानी के कैब चालकों ने खुद की परिवहन सेवा शुरू की है। जयपुर में यातायात जाम की समस्या देखते हुए और प्रदूषण रोकने के लिए चालकों की ओर से ओर से की गई पहल में ईवी और सीएनजी वाहनों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं चालकों की ओर से कार पूलिंग सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए एक से अधिक यात्रियों को एक ही रूट पर सफर कराया जाएगा। राजधानी के करीब चार हजार कैब चालक इस पहल से जुड़े हैं। चालकों की ओर से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है।