जयपुर

जयपुर के कैब चालकों ने शुरू की खुद की परिवहन सेवा, बाहरी कंपनियों की मनमानी से मिलेगी निजात

Good News: जयपुर के कैब चालकों ने बाहरी कंपनियों की मनमानी से तंग आकर खुद की परिवहन सेवा शुरू की है, जिसमें ईवी, सीएनजी वाहन और कार पूलिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

फोटो: पत्रिका

Jaipur Cab Drivers Launch Own Transport Service: बाहरी कैब कंपनियों की मनमाने नियमों से परेशान राजधानी के कैब चालकों ने खुद की परिवहन सेवा शुरू की है। जयपुर में यातायात जाम की समस्या देखते हुए और प्रदूषण रोकने के लिए चालकों की ओर से ओर से की गई पहल में ईवी और सीएनजी वाहनों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं चालकों की ओर से कार पूलिंग सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए एक से अधिक यात्रियों को एक ही रूट पर सफर कराया जाएगा। राजधानी के करीब चार हजार कैब चालक इस पहल से जुड़े हैं। चालकों की ओर से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है।

तो हेल्प टीम पहुंचेगी

क्रान्तिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह के अनुसार कैब सर्विस के दौरान बड़ी समस्या रहती है कि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत हो जाए तो कैब कंपनियों की ओर से पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में एसोसिएशन की ओर से हेल्प टीम तैयार की गई है। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को परेशानी होने पर मौके पर पहुंचेगी और समस्या का समाधान करेगी।

इसीलिए जरूरी कार पूलिंग

शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहनों की कमी है। इसके कारण राजधानी में लोग निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए शहर निजी वाहनों की संख्या करीब 40 लाख पहुंच गई है। इसी का नतीजा है कि शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में अगर शहर में कार पूलिंग सेवा को प्रमोट किया जाए तो लोग समूह में यात्रा कर सकेंगे और वाहनों की संख्या को कम किया जा सकेगा।

इसीलिए चालकों ने की पहल

क्रान्तिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन की ओर से कैब सेवा के लिए ऐप भी विकसित किया है। लोग ऐप पर बुकिंग कर कैब सेवाएं ले रहे हैं। इस सेवा से 4500 चालक जुड़े हैं। पत्रिका ने शहर में कार पूलिंग को लेकर अभियान चलाया था। इससे प्रेरित हो एसोसिएशन ने कार पूलिंग सर्विस शुरू की।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Sept 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के कैब चालकों ने शुरू की खुद की परिवहन सेवा, बाहरी कंपनियों की मनमानी से मिलेगी निजात

