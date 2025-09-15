Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RGHS दवा विक्रेताओं ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 3 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध, फिर ले सकते है दवा सप्लाई बंद का निर्णय

राजस्थान में आरजीएचएस से जुड़े दवा विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 15, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

जयपुर। राजस्थान में आरजीएचएस से जुड़े दवा विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही बकाया भुगतान जारी नहीं किया तो वे आरजीएचएस के तहत दवाएं देना पूरी तरह बंद कर देंगे। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कार्मिक और उनके आश्रित प्रभावित हो सकते हैं।

सोमवार को प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक जयपुर के मानसरोवर स्थित होटल में हुई। इसमें प्रदेशभर से दवा विक्रेता शामिल हुए और सरकार तक अपनी प्रमुख मांगें पहुंचाने का निर्णय लिया। समिति के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने दवा विक्रेताओं को 21 दिन में भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन पिछले 180 दिन से भुगतान अटका हुआ है।

फिलहाल राजस्थान के करीब 5 हजार दवा विक्रेता आरजीएचएस से जुड़े हैं। इनका करीब 880 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। पिछले चार साल से ये दवा विक्रेता राज्य के लगभग 13 लाख सरकारी कार्मिकों और उनके 38 लाख परिजनों को कैशलेस दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन बकाया भुगतान न होने से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कई दवा विक्रेताओं को कर्ज पर दुकान चलानी पड़ रही है, तो कुछ ने घर के गहने तक गिरवी रख दिए हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 25 सितंबर तक हो जाएगी मानसून की विदाई, इससे पहले आया ये अलर्ट
जयपुर
PATRIKA PHOTO

विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार और अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब सभी दवा विक्रेता 15 से 17 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध करेंगे। इसके बाद भी अगर भुगतान नहीं हुआ तो सभी विक्रेता जयपुर में एकत्र होकर महासभा करेंगे और दवा आपूर्ति बंद करने की अंतिम रणनीति तय करेंगे।

दवा विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि आरजीएचएस पोर्टल से 4 लाख से ज्यादा बिल गायब कर दिए गए हैं। साथ ही टीपीए द्वारा फर्जी कारणों से बिल रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कई बार किसी मरीज के नाम में ‘मिस्टर’ या ‘मिसेज’ लिखे होने पर भी इसे नाम मिसमैच बताकर पूरा बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

जयपुर से जाने वाली रोडवेज बस को पकड़ा, बगैर टिकट सफर कर रहे थे यात्री, फिर हुई ऐसी कार्रवाई…
जयपुर
roadways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RGHS दवा विक्रेताओं ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 3 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध, फिर ले सकते है दवा सप्लाई बंद का निर्णय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.