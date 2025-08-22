RGHS Fraud : आरजीएचएस में धोखाधड़ी के बड़े मामले का खुलासा, एक कार्डधारक ने फर्जी इलाज में किए ₹26 लाख खर्च

RGHS Fraud : राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अलवर में एक आरजीएचएस कार्डधारक के कार्ड से 26 लाख 70 हजार 233 रुपए के फर्जी इलाज का पता चला है। राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर के साथ मिलीभगत कर और फर्जी दस्तावेज बनाकर आरजीएचएस के तहत दवाएं लिखवाई गई। इसके बाद मेडिकल स्टोर से दवा के बदले नगद राशि एवं अन्य उपयोग की सामग्री प्राप्त कर आरजीएचएस का अनुचित लाभ उठाकर राजकोष को जान-बूझकर हानि पहुंचाने का कार्य किया गया है। आरजीएचएस कार्ड से 26 लाख 70 हजार 233 रुपए का अनुचित लाभ लिया गया है।