Jaipur Crime : महंगी बाइक पर चढ़ने का था शौक तो करने लगा चोरी, 9 लाख की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि मूलतः नवलगढ़ के अजीतपुरा, हाल बिंदायका थाना अंतर्गत गणपति विहार निवासी साहिल पूनिया (25) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जयपुर में स्कूटी से ऑनलाइन बुकिंग का काम करता है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बुकिंग का काम करते समय वह बाइक चोरी के लिए रेकी भी करता था। महंगी बाइक को चिह्नित करने के बाद वह रात में उन्हें चुरा ले जाता और शौक पूरा करने के लिए चलाता।