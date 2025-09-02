Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Crime : महंगी बाइक पर चढ़ने का था शौक तो करने लगा चोरी, 9 लाख की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपनी शौक पूरी करने के लिए महंगी बाइक की चोरी करता था। शौक पूरे होने के बाद भी वह बाइक की बिक्री नहीं करता था।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 02, 2025

bike theft
चोरी की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी ने वैशाली नगर में महंगी बाइक चलाने के शौक के कारण एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने अपने शौक के लिए 9 लाख रुपए कीमत की दो बाइक चुरा लीं और उन्हें चलाने के बाद सुनसान जगह पर खड़ी कर दी।

डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि मूलतः नवलगढ़ के अजीतपुरा, हाल बिंदायका थाना अंतर्गत गणपति विहार निवासी साहिल पूनिया (25) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जयपुर में स्कूटी से ऑनलाइन बुकिंग का काम करता है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बुकिंग का काम करते समय वह बाइक चोरी के लिए रेकी भी करता था। महंगी बाइक को चिह्नित करने के बाद वह रात में उन्हें चुरा ले जाता और शौक पूरा करने के लिए चलाता।

बरामद बाइक (फोटो-पत्रिका)

शौक पूरी होने पर क्या करता था आरोपी ?

इसके बाद बाइक को सुनसान जगह छिपाकर खड़ी कर देता था। वैशाली नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य चोरी की बाइक के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी से 9 लाख रुपए कीमत की दो बाइक और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है।

पांच हजार का इनामी दिल्ली से गिरफ्तार

ज्योति नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ कोकीन की सप्लाई करने वाले पांच हजार के इनामी वांटेड को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि दिल्ली के न्यू गोपालनगर निवासी विरेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ गत वर्ष ज्योति नगर थाने में मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज हुआ था।

गिरफ्तार आरोपी विरेन्द्र शर्मा (फोटो-पत्रिका)

वह एक वर्ष से फरार चल रहा था। साइबर सेल साउथ की टीम की मदद से थाना पुलिस ने आरोपी के दिल्ली में होने की जानकारी जुटाई। आरोपी से अन्य तस्करों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।

Jaipur Crime : महंगी बाइक पर चढ़ने का था शौक तो करने लगा चोरी, 9 लाख की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार

