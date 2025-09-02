राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों की धोखाधड़ी उजागर, 4 साल की मेहनत-लाखों फीस के बाद भी बेरोजगार, सता रही नौकरी की चिंता



अब चार साल बाद जब ये विद्यार्थी बीएससी और जीएनएम नर्सिंग जैसे कोर्स पूरे कर बाहर निकले तो उन्हें अपने भविष्य पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश के समय आईएनसी सूची को लेकर झूठी जानकारी दी। प्रदेश स्तर पर नर्सिंग काउंसिल की मान्यता होने का हवाला देकर एडमिशन कराया गया, लेकिन अब सामने आया है कि आईएनसी से अप्रूवल न होने के कारण उन्हें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों और विदेशों में नौकरी नहीं मिल पाएगी।