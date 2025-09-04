Rajasthan: एम्स की तर्ज पर 1000 करोड़ की लागत से बनेगा रिम्स, इन मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज

जयपुर। एम्स की तर्ज पर जयपुर में 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले रिम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिए।