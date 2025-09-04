Rajasthan: एम्स की तर्ज पर 1000 करोड़ की लागत से बनेगा रिम्स, इन मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज

जयपुर। एम्स की तर्ज पर जयपुर में 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले रिम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिए।
चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) 40 एकड़ क्षेत्र में अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
रिम्स में राजकीय योजनाओं में पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। इससे अन्य राजकीय चिकित्सालयों का भी भार कम होगा। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इससे राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
विधेयक के अन्य प्रावधानों के तहत सरकार विश्वविद्यालय के घटक या उसकी ओर से स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय घोषित कर सकेगी। ऐसे में महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवन, प्रयोगशालाओं सहित सभी राज्य सरकार में निहित होंगी।