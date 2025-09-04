SI Recruitment 2025: विवादों के बाद भी RPSC से नई उम्मीद, 25 दिन में आए इतने लाख आवेदन

Rajasthan Police SI Recruitment 2025: अजमेर। पेपर लीक सहित सदस्यों, दर्जनों अभ्यर्थियों एवं माफिया की गिरफ्तारी जैसे विवादों के बावजूद अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग पर भरोसा कायम है। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती संस्था होने से अभ्यर्थी भरपूर आवेदन कर रहे हैं। एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 में अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा आवेदन मिलना इसका संकेत है।
सरकार ने बीती 17 जुलाई को 1015 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त से भरने शुरू हुए थे। अब तक 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस परीक्षा के लिए 8 सितम्बर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसमें उप निरीक्षक के 925, उप निरीक्षक आईबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। आवेदन की संख्या 6 से 7.50 लाख तक पहुंचने की संभावना है।
|वर्ष
|पदों की संख्या
|प्राप्त आवेदन
|परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी
|2010
|395
|2.10 लाख
|1.15 लाख
|2016
|511
|4.50 लाख
|2.25 लाख
|2021
|859
|7.97 लाख
|3.83 लाख
|2025
|1015
|आवेदन जारी
|–
आयोग के अधिकृत सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने को कहा है। इसके 859 पद मौजूदा एसआइ भर्ती में जोड़े जाने हैं। फैसला सरकार, कार्मिक विभाग और पुलिस मुख्यालय काे करना है।
पत्रिका : आगामी परीक्षाओं को लेकर क्या चुनौतियां हैं?
साहू : आयोग ने पिछले डेढ़ साल में काफी नवाचार किए हैं, इससे भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता बढ़ी है। काफी हद तक शिकायतों पर अंकुश लगा है।
पत्रिका : क्या एसआइ भर्ती को लेकर आयोग कोई नवाचार करेगा?
साहू : समयानुकूल नवाचार हमेशा होते रहे हैं।
पत्रिका : भर्तियों में लगातार बढ़ते आवेदन को कैसे देखते हैं?
साहू : यह अभ्यर्थियों के विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। यही आरपीएससी का ध्येय है।
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|पशु चिकित्सा अधिकारी
|1100
|सहायक कृषि अभियंता
|281
|प्राध्यापक एवं कोच
|3225
|वरिष्ठ अध्यापक
|6500
आरपीएससी देश के प्रतिष्ठित भर्ती संस्थानों में शामिल है। सरकारी नौकरियों में बढ़ते आवेदन अभ्यर्थियों के विश्वास और भरोसे का परिचायक हैं।
-डॉ.शिवसिंह राठौड़, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीएससी