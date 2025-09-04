SI Recruitment 2025: विवादों के बाद भी RPSC से नई उम्मीद, 25 दिन में आए इतने लाख आवेदन

सरकार ने बीती 17 जुलाई को 1015 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त से भरने शुरू हुए थे। अब तक 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस परीक्षा के लिए 8 सितम्बर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसमें उप निरीक्षक के 925, उप निरीक्षक आईबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। आवेदन की संख्या 6 से 7.50 लाख तक पहुंचने की संभावना है।