Jaipur: फोन नहीं उठाया तो घरवालों ने सोचा पुष्कर निकल गए, फिर आई दुखद खबर; दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में प्रहलादपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास रिंग रोड के 20 फीट नीचे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के सात जनों की मौत हो गई। किसी राहगीर ने कार को अंडरपास में गिरा हुआ देखकर उसमें लोगों के होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालकर सात शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। हादसे में मारे गए सभी लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन कर घर लौट रहे थे।
थानाप्रभारी सुरेन्द्र सैनी ने बताया कि मृतक रामराज वैष्णव (38), पत्नी मधु देवी (35), 14 महीने का बेटा रूद्र आर.के सिटी जैन मंदिर रोड वाटिका सांगानेर के रहने वाले थे। वहीं अशोक वैष्णव उर्फ कालू (55), पत्नी सीमा देवी (48), बेटा रोहित (30) और पोता गजराज (3) भीलवाड़ा फुलियाकलां के रहने वाले थे। अशोक के पिता गोपालदास का निधन हो जाने की वजह से वह अपने परिवार के साथ बेटी मधु दामाद रामराज और बेटे रूद्र को भी अपने साथ हरिद्धार ले गए थे। परिवार के लोग हरिद्धार में उनकी अस्थियां विसर्जन करके घर लौट रहे थे।
भीलवाड़ा के गांव फुलियाकलां में रहने वाले अशोक वैष्णव के पिता गोपालदास वैष्णव का 9 सितंबर को निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद शुक्रवार को अशोक अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्धार रवाना हुए थे।
अस्थि विसर्जन करने के बाद वह लौट रहे थे। इस दौरान 9 बजे और बाद में भी उनकी घरवालों से बात हुई। देर रात घरवालों ने फोन करके उनकी लोकेशन पूछनी चाही तो कोई जबाव नही मिला। इस पर सभी ने सोचा कि वो पुष्कर के लिए निकल गए होंगे। लेकिन, किसे पता था कि रात में भीषण हादसा हो गया और सभी की मौत हो गई। सात लोगों की मौत के खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
एएसआई रामरतन ने बताया कि दोपहर 12 बजे शिवदासपुरा रिंग रोड गोर्वधन पुलिया अंडर पास के अंदर एक कार पानी में उल्टी पड़ी हुई है। इस पर हैड कांस्टेबल विनोद, दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे।
गोर्वधनपुरा पुलिया के पास अंदर कार पानी में गिरी हुई थी। इस पर मौके से क्रेन बुलाकर कार को पानी से बाहर निकाला। कार में सात जनों के शव मिले। पता करने पर वह वाटिका और भीलवाड़ा के फूलियाकलां के निकले।
पुलिस ने क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत कर सभी शवों को कार से बाहर निकाला। रामराज और अशोक दोनों के शव डैशबोर्ड के नीचे फंसे थे। किसी तरह उनके शव को बाहर निकाला गया।
पुलिस ने बताया कि रिंग रोड पर डिवाइडर के बीच करीब 20 फीट खाली जगह है। इसके बीच में से कार नीचे पानी में गिरी थी। जिस तरह से कार रिंग रोड पर हाइवे के बीच बने गेप से नीचे अंडरपास में गिरी उससे ऐसा लग रहा है कि या तो गाड़ी की रफ्तार तेज थी या चालक की नींद की झपकी आ गई होगी जिससे कार हाइवे के बीच बने गेप में घुसकर नीचे गिर गई। अंडरपास में पानी भरा हुआ था। पुलिस अब हादसे की वजह का पता लगा रही है।