Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: फोन नहीं उठाया तो घरवालों ने सोचा पुष्कर निकल गए, फिर आई दुखद खबर; दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत

Jaipur Road Accident: जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में रिंग रोड के 20 फीट नीचे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के सात जनों की मौत हो गई।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 15, 2025

jaipur-road-accident-1
क्षतिग्रस्त कार और हादसे के मारे गए लोग। फोटो: पत्रिका

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में प्रहलादपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास रिंग रोड के 20 फीट नीचे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के सात जनों की मौत हो गई। किसी राहगीर ने कार को अंडरपास में गिरा हुआ देखकर उसमें लोगों के होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालकर सात शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। हादसे में मारे गए सभी लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन कर घर लौट रहे थे।

थानाप्रभारी सुरेन्द्र सैनी ने बताया कि मृतक रामराज वैष्णव (38), पत्नी मधु देवी (35), 14 महीने का बेटा रूद्र आर.के सिटी जैन मंदिर रोड वाटिका सांगानेर के रहने वाले थे। वहीं अशोक वैष्णव उर्फ कालू (55), पत्नी सीमा देवी (48), बेटा रोहित (30) और पोता गजराज (3) भीलवाड़ा फुलियाकलां के रहने वाले थे। अशोक के पिता गोपालदास का निधन हो जाने की वजह से वह अपने परिवार के साथ बेटी मधु दामाद रामराज और बेटे रूद्र को भी अपने साथ हरिद्धार ले गए थे। परिवार के लोग हरिद्धार में उनकी अस्थियां विसर्जन करके घर लौट रहे थे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Accident: लाडलों को बचाने के लिए किए लाख जतन, मां-बेटी की बाहों में जकड़े मिले बच्चों के शव; देखते ही भर आई आंखें
जयपुर
jaipur-road-accident

मोबाइल फोन बंद थे, रात को नहीं उठाया फोन

भीलवाड़ा के गांव फुलियाकलां में रहने वाले अशोक वैष्णव के पिता गोपालदास वैष्णव का 9 सितंबर को निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद शुक्रवार को अशोक अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्धार रवाना हुए थे।

अस्थि विसर्जन करने के बाद वह लौट रहे थे। इस दौरान 9 बजे और बाद में भी उनकी घरवालों से बात हुई। देर रात घरवालों ने फोन करके उनकी लोकेशन पूछनी चाही तो कोई जबाव नही मिला। इस पर सभी ने सोचा कि वो पुष्कर के लिए निकल गए होंगे। लेकिन, किसे पता था कि रात में भीषण हादसा हो गया और सभी की मौत हो गई। सात लोगों की मौत के खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गोवर्धनपुरा पुलिया के पास हुआ हादसा

एएसआई रामरतन ने बताया कि दोपहर 12 बजे शिवदासपुरा रिंग रोड गोर्वधन पुलिया अंडर पास के अंदर एक कार पानी में उल्टी पड़ी हुई है। इस पर हैड कांस्टेबल विनोद, दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे।

गोर्वधनपुरा पुलिया के पास अंदर कार पानी में गिरी हुई थी। इस पर मौके से क्रेन बुलाकर कार को पानी से बाहर निकाला। कार में सात जनों के शव मिले। पता करने पर वह वाटिका और भीलवाड़ा के फूलियाकलां के निकले।

डेशबोर्ड के नीचे फंसे थे शव

पुलिस ने क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत कर सभी शवों को कार से बाहर निकाला। रामराज और अशोक दोनों के शव डैशबोर्ड के नीचे फंसे थे। किसी तरह उनके शव को बाहर निकाला गया।

तेज रफ्तार या नींद की झपकी से हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि रिंग रोड पर डिवाइडर के बीच करीब 20 फीट खाली जगह है। इसके बीच में से कार नीचे पानी में गिरी थी। जिस तरह से कार रिंग रोड पर हाइवे के बीच बने गेप से नीचे अंडरपास में गिरी उससे ऐसा लग रहा है कि या तो गाड़ी की रफ्तार तेज थी या चालक की नींद की झपकी आ गई होगी जिससे कार हाइवे के बीच बने गेप में घुसकर नीचे गिर गई। अंडरपास में पानी भरा हुआ था। पुलिस अब हादसे की वजह का पता लगा रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में हृदयविदारक हादसा: बेकाबू कार 16 फीट नीचे गिरी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत… अस्थि विसर्जन कर लौटे थे सभी
जयपुर
jaipur big Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 08:35 am

Published on:

15 Sept 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: फोन नहीं उठाया तो घरवालों ने सोचा पुष्कर निकल गए, फिर आई दुखद खबर; दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.