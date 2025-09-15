Jaipur: फोन नहीं उठाया तो घरवालों ने सोचा पुष्कर निकल गए, फिर आई दुखद खबर; दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में प्रहलादपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास रिंग रोड के 20 फीट नीचे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के सात जनों की मौत हो गई। किसी राहगीर ने कार को अंडरपास में गिरा हुआ देखकर उसमें लोगों के होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालकर सात शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। हादसे में मारे गए सभी लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन कर घर लौट रहे थे।